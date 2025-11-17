Video: सनरूफ से बाहर निकल कपल ने करवाया फोटोशूट, वीडियो देख बोले लोग- सड़क सुरक्षा ही भूल गए

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शादीशुदा कपल कार के सनरूफ से बाहर निकलकर पोज देता नजर आ रहा है. इस वीडियो ने न सभी को हैरान किया, बल्कि इसने सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा दी है. कपल की इस हरकत को पीछे आ रहे किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद वीडियो पर लोगों के कमेंट्स सामने आने लगे.

सनरूफ से बाहर निकल कपल ने दिए पोज

बता दें कि ये वीडियो देहरादून के डोईवाला टोल का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दू्ल्हा और दुल्हन दोनों कार के सनरूफ से बाहर निकलकर कार पर बैठे हुए है. कार तेजी से आगे बढ़ ही है और दोनों बाहर निकलकर पोच दें रहे हैं और अपना फोटोशूट करवा रहे हैं.

डोईवाला देहरादून टोल पर एक शादीशुदा जोड़ा इतना रोमांटिक हो गया कि कार का सनरूफ ही उनका पर्सनल स्टेज बन गया। बाहर निकले, पोज़ दिए, फोटोशूट चालू – मानो टोल टैक्स के बदले इंस्टाग्राम लाइक्स टैक्स देना हो! pic.twitter.com/uRXe2krZTj — bhUpi Panwar (@askbhupi) November 14, 2025

दोनों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है. वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों बार-बार पोज बदलते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही सड़क पर कई अन्य गाड़ियां भी नजर आ रही है. थोड़ी देर बाद दुल्हन कार के अंदर चली जाती है, लेकिन दूल्हा सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा हुआ है.

ये कौन सी जगह हुई फोटोशूट के लिए? - यूजर्स

इस वीडियो को पीछे आ रहे किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने कहा कि इस तरह की हरकत करना जान को खतरे में डालना है तो वहीं कुछ ने कहा कि शादी की खुशी में सड़क सुरक्षा को भूल गए. वहीं कुछ ने कहा कि ये कौन सी जगह हुई फोटोशूट के लिए? इस तरह के कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं.