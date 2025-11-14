Video: हाई IQ वाला बंदा देख लो! तेज दिमाग का इस्तेमाल कर लूट करने आए बदमाशों को अकेले खदेड़ा

Social Media Viral Video: पल भर की सतर्कता किसी भी बड़ी घटना को टाल सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश को एक कर्मचारी की तेजी और चतुराई से नाकाम कर दिया गया. वीडियो में देखा गया है कि पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश करने आए बदमाशों को कर्मचारी ने ऐसा सबक सिखाया कि सब के सब वहां से फरार हो गए.

बिना देरी किए कर्मचारी ने बदमाशों पर छिड़का पेट्रोल

वीडियो की शुरूआत में देखा जा सकता है कि एक सफेद कार पेट्रोल पंप के पास खड़ी है. उस कार में पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी फ्यूल भर रहा होता है. इसी दौरान एक सफेद रंग की वैन पेट्रोल पंप पर आती है, जिसक अंदर से तीन लोग बाहर निकलते हैं.

अचानक प्रकट हुए लुटेरों ने चारों ओर से घेरने की कोशिश की 😱....

IQ 200 वाला बंदा " एक झटके में पूरा गेम पलट दिया 👇👇 pic.twitter.com/40hXLgwwms — Ayesha Khan (@alkuran1650) November 13, 2025

तीनों जिल तरह वैन से बाहर आते है उसे देखकर साफ होता है कि वह पेट्रोल पंप पर लूट के मकसद से आए है. कर्मचारी कार में पेट्रोल डाल ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही वैन में से तीनों बाहर आते हैं. कर्मचारी तुरंत पेट्रोल उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया. वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी वैन और तीनों बदमाश पेट्रोल से पूरी तरह भीग गए होते हैं.

यूजर्स ने की सतर्कता की तारीफ

कर्मचारी की इस तेजी के चलते तीनों बदमाश डर जाते हैं और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं. कर्मचारी ने अच्छे से पूरी वैन के अंदर तक पेट्रोल डाल दिया होता है. आगे वीडियो में देख सकते हैं कि तीनों वैन में तेजी से बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं.

ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. लोगों ने कर्मचारी की सतर्कता की तारीफ की.