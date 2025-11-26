हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Uttarakhand Cold Wave: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड, देहरादून समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट

Uttarakhand Cold Wave Temperature Drop: उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों कोहरा पड़ने की चेतावनी दी है जिससे आवाजाही में मुश्किल होगी.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में तापमान लगातार नीचे जा रहा है और कड़ाके की ठंड का असर अब पहाड़ से लेकर मैदान तक महसूस किया जा रहा है. पिछले कुछ समय से प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर पाला गिरने की स्थिति बन गई है. 

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के शुष्क मौसम के बने रहने की संभावना जताई है. इस बीच कई जिलों में सुबह और शाम के समय कोहरा पड़ने की चेतावनी दी गई है. ऐसे में लोगों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है और विजिबिलिटी भी कम हो सकती है. 

उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी का कहर

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में दिन में धूप खिलने के बावजूद रात और सुबह के समय ठिठुरन काफी बढ़ गई है. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाओं ने कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य  से दो से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हो सकता है.

पाला पड़ने से बढ़ेंगी दिक्कतें

राजधानी देहरादून में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. सुबह-शाम पाला पड़ने से पारा लगातार नीचे जा रहा है. दूसरी ओर ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में भी रात का तापमान तेज़ी से गिरा है। पहाड़ी क्षेत्रों में शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. 

उत्तराखंड का राजधानी देहरादून में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 25.0°C और न्यूनतम तापमान 9.2°C दर्ज किया गया, जबकि ऊधमसिंह नगर में न्यूनतम तापमान 6.6, मुक्तेश्वर में 2.5 और नई टिहरी में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम परिवर्तन के आसार नहीं हैं। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रह सकता है. लेकिन पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खासकर रात के समय सड़कें फिसलन भरी होने से यात्रा जोखिमपूर्ण हो गई है. विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और रात में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. 

