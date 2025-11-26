अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की मंगलवार को सैफई में शादी संपन्न हुई, इस शादी समारोह में पूरा सैफई परिवार एकसाथ नजर आया. इस बीच अपर्णा यादव की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां समारोह में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव के पैर छुए.

शादी समारोह में अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव और बेटी के साथ पहुंचीं थीं. अपर्णा ने शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं. जिसमें वो परिवार के सभी सदस्यों से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव से मिलते ही उनके पैर छुए.

अपर्णा यादव ने छुए अखिलेश यादव के पैर

अखिलेश यादव ने भी दोनों का विवाह समारोह में स्वागत किया इस दौरान दोनों कुछ देर बातें करते भी दिखाई दिए, इसके बाद अपर्णा यादव परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलीं. अपर्णा यादव ने डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, चाचा शिवपाल यादव से भी मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने दूल्हा आर्यन यादव और दुल्हन सेरिंग को भी आशीर्वाद दिया.

ये शादी समारोह इटावा के सैफई में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों परिवार के सभी सदस्यों के अलावा सपा के सांसद, विधायकों समेत तमाम नेता पहुंचे थे. जिसके बाद विवाह की सारी रस्में अदा की गईं. परिवार के सभी सदस्यों के शादी में शामिल होने से यादव परिवार के एकजुटता दिखाई दी.

बता दें कि अपर्णा यादव अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के समय ही वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गईं थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है.

अपर्णा भले ही सपा की विरोधी भारतीय जनका पार्टी की सदस्य हैं लेकिन, उन्होंने कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव या डिंपल यादव को लेकर कोई बयान दिया और न ही सपा अध्यक्ष की ओर से उन पर किसी तरह की टिप्पणी की गई.

