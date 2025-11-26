हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार

अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार

Aparna Yadav News: बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भी मंगलवार को सैफई में आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुईं, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के पैर छुए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की मंगलवार को सैफई में शादी संपन्न हुई, इस शादी समारोह में पूरा सैफई परिवार एकसाथ नजर आया. इस बीच अपर्णा यादव की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां समारोह में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव के पैर छुए. 

शादी समारोह में अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव और बेटी के साथ पहुंचीं थीं. अपर्णा ने शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं. जिसमें वो परिवार के सभी सदस्यों से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव से मिलते ही उनके पैर छुए. 

अपर्णा यादव ने छुए अखिलेश यादव के पैर

अखिलेश यादव ने भी दोनों का विवाह समारोह में स्वागत किया इस दौरान दोनों कुछ देर बातें करते भी दिखाई दिए, इसके बाद अपर्णा यादव परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलीं. अपर्णा यादव ने डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, चाचा शिवपाल यादव से भी मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने दूल्हा आर्यन यादव और दुल्हन सेरिंग को भी आशीर्वाद दिया.

ये शादी समारोह इटावा के सैफई में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों परिवार के सभी सदस्यों के अलावा सपा के सांसद, विधायकों समेत तमाम नेता पहुंचे थे. जिसके बाद विवाह की सारी रस्में अदा की गईं. परिवार के सभी सदस्यों के शादी में शामिल होने से यादव परिवार के एकजुटता दिखाई दी. 

बता दें कि अपर्णा यादव अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के समय ही वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गईं थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है.

अपर्णा भले ही सपा की विरोधी भारतीय जनका पार्टी की सदस्य हैं लेकिन, उन्होंने कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव या डिंपल यादव को लेकर कोई बयान दिया और न ही  सपा अध्यक्ष की ओर से उन पर किसी तरह की टिप्पणी की गई.     

'अयोध्या की जनता का अनादर...', राम मंदिर ध्वजारोहण में नहीं बुलाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद

Published at : 26 Nov 2025 09:48 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Akhilesh Yadav Up News Samajwadi Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: Ayodhya में भगवा ध्वज पर भड़का पाकिस्तान, UN में की शिकायत! | Pakistan
PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
टेलीविजन
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Dadi ka Dance: 70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
नौकरी
Jobs: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget