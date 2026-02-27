हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआस्था और विकास का संगम: चंपावत दौरे में उमड़ा जनसैलाब, CM धामी के विजन पर दिखा जनविश्वास

आस्था और विकास का संगम: चंपावत दौरे में उमड़ा जनसैलाब, CM धामी के विजन पर दिखा जनविश्वास

Uttarakhand News: CM पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे में आस्था और विकास का संगम दिखा. पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ, शारदा और गोल्ज्यू कॉरिडोर परियोजनाओं पर जोर, और टनकपुर ISBT निर्माण प्रगति पर हैं.

By : दानिश खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Feb 2026 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे ने आस्था और विकास के समन्वय का सशक्त संदेश दिया. कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने यह संकेत दिया कि जनता सरकार के विजन और कार्यशैली के साथ खड़ी है. यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि विकास प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रदर्शन बनकर सामने आया.

पूर्णागिरी मेला का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ किया और मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी. पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. सरकार आस्था स्थलों को सुविधासंपन्न और सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दे रही है.

शारदा कॉरिडोर और गोल्ज्यू कॉरिडोर पर तेज़ी

 प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर के पहले चरण में 179 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुरू हो चुका है. यह परियोजना आध्यात्मिक पर्यटन को नई पहचान देगी. वहीं मास्टर प्लान के तहत लगभग 430 करोड़ रुपये की गोल्ज्यू कॉरिडोर योजना क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने वाली मानी जा रही है.



आस्था और विकास का संगम: चंपावत दौरे में उमड़ा जनसैलाब, CM धामी के विजन पर दिखा जनविश्वास

टनकपुर में 238 करोड़ रुपये की लागत से आईएसबीटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बेटियों को उत्कृष्ट खेल सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है.

सांस्कृतिक जुड़ाव और राजनीतिक संदेश

चंपावत में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव और खटीमा में होली मिलन समारोह के दौरान भी भारी जनसैलाब उमड़ा. ढोल-नगाड़ों और उत्साह के बीच मुख्यमंत्री ने जनता से आत्मीय संवाद किया. अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सनातन संस्कृति और देवभूमि की अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

यह दौरा आस्था, विकास और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के समन्वय का प्रतीक बनकर उभरा. जनसहभागिता ने स्पष्ट संकेत दिया कि प्रदेश की जनता नेतृत्व के साथ खड़ी नजर आ रही है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Champawat News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आस्था और विकास का संगम: चंपावत दौरे में उमड़ा जनसैलाब, CM धामी के विजन पर दिखा जनविश्वास
आस्था और विकास का संगम: चंपावत दौरे में उमड़ा जनसैलाब, CM धामी के विजन पर दिखा जनविश्वास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बैलगाड़ियों पर निकली बारात, बुंदेलखंड की परंपरा को जीवित रखने की पहल की हो रही चर्चा
बैलगाड़ियों पर निकली बारात, बुंदेलखंड की परंपरा को जीवित रखने की पहल की हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: स्कूल से लौट रही दो छात्राओं को किया अगवा, रेप की कोशिश, एक्शन में पुलिस
बस्ती: स्कूल से लौट रही दो छात्राओं को किया अगवा, रेप की कोशिश, एक्शन में पुलिस
Advertisement

वीडियोज

Janhit: 'आप' तो बेदाग हैं जी ! | Arvind Kejriwal | Delhi Liquor Policy Case | BJP | ABP News
Bharat Ki Baat: BJP मॉडल से 2027 जीतेंगे Akhilesh Yadav | UP Politics | abp News
Seedha Sawal: आरोप लगाए, जांच बिठाई, जेल डाला...कोर्ट ने दाग धो डाला? | Sandeep Chaudhary
Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को 'क्लीन चिट'... धुल गए 'दाग' | PM Modi | AAP
Mahadangal: घोटाला नहीं हुआ, केजरीवाल ने उठा ली गदा! | Manish Sisodia | Arvind Kejriwal | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget