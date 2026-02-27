हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैलगाड़ियों पर निकली बारात, बुंदेलखंड की परंपरा को जीवित रखने की पहल की हो रही चर्चा

बैलगाड़ियों पर निकली बारात, बुंदेलखंड की परंपरा को जीवित रखने की पहल की हो रही चर्चा

Hamirpur Unique Wedding Procession: मौदहा क्षेत्र के गुड़ा गांव से दूल्हे की बारात 25 बैल गाड़ियों के साथ निकाली गई, जिसमें करीब 200 बाराती शामिल हुए. यह बारात अब पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोर रही है.

27 Feb 2026 11:02 PM (IST)
अरुण श्रीवास्तव
27 Feb 2026 11:01 PM (IST)
UP NEWS Hamirpur News
