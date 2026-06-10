कहां है बबीता? 11 दिन से जारी महासर्च ऑपरेशन, 6 एजेंसियां तलाश में जुटीं, अब तक सुराग नहीं

उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रेक से लापता हुई रामनगर निवासी 24 वर्षीय बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है. बबीता को लापता हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच एजेंसियों को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. समय बीतने के साथ यह मामला और गंभीर होता जा रहा है, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है.

बबीता की खोज के लिए पुलिस समेत 6 अलग-अलग एजेंसियां बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. इलाके में ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और आधुनिक तकनीक की मदद से लगातार खोजबीन की जा रही है.

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आसपास के जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, सुनसान स्थानों और जल स्रोतों की भी गहन तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है.

परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका

बबीता के परिवार ने इस मामले में अपहरण की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि बबीता बिना किसी जानकारी के अचानक गायब नहीं हो सकती. उसके भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है. परिवार ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग भी उठाई है.

परिवार का आरोप है कि बबीता के कुछ दोस्तों और स्थानीय युवाओं की भूमिका संदिग्ध लग रही है. उनका कहना है कि इन लोगों से गहराई से पूछताछ की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच

जांच एजेंसियां बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री की भी पड़ताल कर रही हैं. उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा.

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इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी और चिंता का माहौल है. कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन कर बबीता को जल्द खोजने की मांग की है. सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में है और लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

फिलहाल सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हैं. परिवार को उम्मीद है कि जल्द ही बबीता का पता चलेगा और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.