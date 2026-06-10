मिशन शक्ति बना महिला सशक्तीकरण का मॉडल, यूपी में बेटियों को मिली सुरक्षा

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को लेकर शुरू किया गया मिशन शक्ति अभियान अब सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित इस अभियान ने महिला सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ते हुए प्रदेश की लाखों महिलाओं और बालिकाओं को नई पहचान दी है. सरकार का दावा है कि मिशन शक्ति ने न केवल महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदली है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान किया है.

मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में व्यापक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए. दस लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो-कराटे और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया. इससे छात्राओं में आत्मरक्षा की क्षमता विकसित होने के साथ सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ा है. महिला हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और महिला संरक्षण कानूनों के बारे में चलाए गए जागरूकता अभियानों ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग बनाया है.

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नेतृत्व विकास में बेटियों को मिला मंच

मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित ‘एक दिन की अधिकारी’ कार्यक्रम ने बालिकाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर दिया. इस पहल के तहत 89 हजार से अधिक छात्राओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराया गया. विद्यालय, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर अधिकारियों की भूमिका निभाते हुए छात्राओं ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को करीब से समझा. इस कार्यक्रम ने बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का आत्मविश्वास प्रदान किया है.

जागरूकता और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

मिशन शक्ति के माध्यम से मीना मंच, जनसंवाद, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए महिला अधिकारों, लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए. इन कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. इसके साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के प्रयास भी किए गए.

बैंकिंग, बचत और आर्थिक प्रबंधन की दी गई जानकारी

बैंकिंग, बचत और आर्थिक प्रबंधन की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में काम किया गया. विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया. मिशन शक्ति का प्रभाव सामाजिक सोच में आए बदलाव के रूप में भी दिखाई दे रहा है. परिवारों और समुदायों में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सकारात्मक माहौल विकसित हुआ है.

महिला सुरक्षा पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं में भरोसे का वातावरण तैयार किया है. आज उत्तर प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं. मिशन शक्ति इसी बदलाव का प्रतीक बनकर महिला सशक्तीकरण की नई मिसाल पेश कर रहा है.

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