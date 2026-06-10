लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वस्त्र क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए नई कौशल विकास व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पारंपरिक कौशल और आधुनिक तकनीक के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए तथा ग्रामोद्योग और माटीकला क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएं विकसित की जाएं.

सीएम योगी ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए. ऑटोमेशन, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और आधुनिक मशीनरी से जुड़े ट्रेडों में युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाए.

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महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय

बैठक में बताया गया कि समर्थ योजना के तहत अब तक 2.28 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 87 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं. 1.60 लाख से अधिक प्रशिक्षार्थियों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है. मुख्यमंत्री ने इसे सराहते हुए कहा कि महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए.

माटीकला क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

माटीकला क्षेत्र की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने माटीकला उत्पादों के लिए आधुनिक डिजाइन, बेहतर उपकरण, सोलर चाक, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत अब तक 1,331 इकाइयों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें 3,302 लाख रुपये का निवेश हुआ है. मुख्यमंत्री ने लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और कारीगरों को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया.

पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक उद्योगों को केवल संरक्षण की नहीं, बल्कि नवाचार, ब्रांडिंग, डिजिटलीकरण और आधुनिक बाजार से जोड़ने की जरूरत है. उन्होंने विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.

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