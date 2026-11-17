दिल्ली में सीनियर लीडरशिप से घंटों की मीटिंग के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून पहुंचे. उन्होंने कहा कि उनके सामने इस समय केवल एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को 45 के पार दिखाना है, क्योंकि उन्हें 36-37 पर भरोसा नहीं है. नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रभारी के साथ कोई बवाल नहीं है, उम्र के चलते वो उतना भाग नहीं सकते, लेकिन उनके कार्यक्रमों में जाएंगे.

वहीं, मदन बिष्ट के हरक सिंह रावत को लेकर दिए बयान पर हरीश रावत ने कहा कि मदन बिष्ट ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, वो हमेशा कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार के साथ डटे रहे. उन्होंने मदन बिष्ट की ईमानदारी को सलाम किया. हरीश रावत ने कहा कि उनका फर्ज है कि मदन बिष्ट और विक्रम नेगी जैसे लोग एक बार फिर विधानसभा में पहुंचें.

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बहुत दिनों से नहीं ले पाया था राहुल गांधी का मार्गदर्शन- हरीश रावत

हरीश रावत ने कहा कि "बहुत दिनों से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आशीर्वाद और राहुल गांधी का मार्गदर्शन नहीं ले पाया था, तो मैं गया उनके पास वो मार्गदर्शन लेने के लिए और जब आप नेता के पास जाते हैं तो बहुत सारी बातें आपके मन में होती हैं, तो वो बातें मैंने उनके सामने रखी और उन्होंने जो मार्गदर्शन हमको दिया वो हमारी पूंजी है और उस मार्गदर्शन के अनुसार काम करेंगे."

36-37 नहीं 45 पार का लक्ष्य- हरीश रावत

उन्होंने कहा कि "इस समय हरीश रावत के सामने केवल एक लक्ष्य है, कांग्रेस को 45 के पार दिखाना है, क्योंकि मुझे छत्तीस, सैंतीस पर भरोसा नहीं है. मैंने जिस तरीके की सरकार चलाई और जिस तरीके से चलाई, मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में कोई उस तरीके की किसी और चीफ मिनिस्टर को भुगतनी पड़े. इसलिए कांग्रेस पैंतालीस के पार."

हरीश रावत ने कहा कि "मदन बिष्ट हमारे बहुत ही वरिष्ठ, मतलब जिसने जन्म लेने के साथ-साथ कांग्रेस नहीं छोड़ी. दिल्ली में टिकट के लिए वो सर्वथा पात्र था, मैं साक्षी हूँ, मैं पर्यवेक्षक भी था दिल्ली का उस समय. लेकिन उनके साथ उनको टिकट नहीं मिल पाया लेकिन कांग्रेस के साथ डटे रहे, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार के साथ डटे रहे."

रावत ने कहा कि "2016 में भी जब सारे प्रलोभन उनके सामने थे, भाजपा का नेतृत्व उनके जरिए दूसरा विद्रोह करना चाहता था हमारी पार्टी के अंदर, उन्होंने इंकार कर दिया और अपने साथियों के साथ जनता के साथ खड़े रहे. उनमें एक विक्रम नेगी जी भी हैं. मेरा फर्ज है कि ये लोग एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे और उस तक मैं जिंदा रहना चाहता हूँ."

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