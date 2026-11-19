आगरा में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चार सीटों पर दावा पेश किया है. पार्टी ने आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़ और बाह विधानसभा सीटों को अपनी मांग में शामिल किया है. दिलचस्प बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष का सफाया कर दिया था. कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि खेरागढ़ में उसके उम्मीदवार रामनाथ सिंह सिकरवार दूसरे स्थान पर रहे थे. बाकी आठ सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था.

आगरा में कांग्रेस की 2027 की दावेदार

आगरा में कुल विधानसभा सीटें- 9

कांग्रेस की मांगी गई हिस्सेदारी- 4 (44.4%)

आगरा जिले की नौ विधानसभा सीटों में एत्मादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह शामिल हैं. 2022 में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी. आगरा उत्तर में बीजेपी के पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बसपा के शब्बीर अब्बास को 1,12,370 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. यह जिले की सबसे बड़ी जीत थी. आगरा ग्रामीण में बेबी रानी मौर्य ने बसपा की किरण प्रभा केसरी को 76,608 वोटों से पराजित किया था.

2022 में आगरा की नौ सीटों का परिणाम

एत्मादपुर धर्मपाल सिंह बीजेपी 47,924

आगरा कैंट जीएस धर्मेश बीजेपी 48,697

आगरा दक्षिण योगेंद्र उपाध्याय बीजेपी 56,640

आगरा उत्तर पुरुषोत्तम खंडेलवाल बीजेपी 1,12,370

आगरा ग्रामीण बेबी रानी मौर्य बीजेपी 76,608

फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल बीजेपी 47,269

खेरागढ़ भगवान सिंह कुशवाहा बीजेपी 36,497

फतेहाबाद छोटे लाल वर्मा बीजेपी 53,235

बाह रानी पक्षालिका सिंह बीजेपी 24,235

2022 का सीटवार गणित

बीजेपी – 9 सीटें

100%

सपा – 0 | कांग्रेस – 0 | बसपा – 0

2022 के विधानसभा चुनाव में एत्मादपुर सीट से धर्मपाल सिंह (कुल वोट 1,46,603) ने कुल 47,924 वोटों के अंतर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रबल प्रताप सिंह (कुल वोट 98,679) को शिकस्त दी. इस सीट से कुल 14 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था. आगरा उत्तर से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने पिछले चुनाव में कुल 1,12,370 वोटों से बसपा के शब्बीर अब्बास को हराया. पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पक्ष में 1,53,817 वोट पड़े थे, जबकि बसपा उम्मीदवार को कुल 41,447 वोट हासिल हुए थे. पिछले चुनाव में आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय ने कुल 56,640 ने जीत हासिल की. उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी विनय अग्रवाल को शिकस्त दी. उपाध्याय के पक्ष में कुल 1,09,262 मतदाताओं ने वोट किया, जबकि सपा प्रत्याशी के खाते में सिर्फ 52,622 वोट पड़े. आगरा कैंट (सुरक्षित) से जीएस धर्मेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 48,697 वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार कुंवर चंद को हराया. जीएस धर्मेश को कुल 1,17,796 मतदाताओं और कुंवर चंद को कुल 69,099 मतदाताओं ने वोट किया.

आगरा ग्रामीण (सुरक्षित) से विधायक बेबी रानी मौर्य को पिछली बार कुल 76,608 वोटों से जीत मिली. उन्होंने बसपा की किरन प्रभा केसरी को मात दी. बेबी रानी मौर्य को पिछली बार कुल 1,37,310 वोट हासिल हुए, जबकि बसपा प्रत्याशी के खाते में महज 60,702 वोट आए. पिछली बार फतेहपुर सीकरी सीट पर चौधरी बाबूलाल ने कुल 47,269 वोटों के अंतर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार को हराया था. जहां चौधरी बाबूलाल को कुल 1,12,095 वोट हासिल हुए थे, वहीं ब्रजेश कुमार को सिर्फ 64,826 वोट मिले.

खेरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा ने 2022 में कुल 36,497 वोटों से कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार को मात दी. पिछले चुनाव में भगवान सिंह कुशवाहा के पक्ष में कुल 96,574 मतदाताओं ने वोट किया था. कांग्रेस प्रत्याशी को महज 60,077 वोट हासिल हुए थे. 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी छोटे लाल वर्मा को कुल 1,08,811 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार रूपाली दीक्षित के पक्ष में सिर्फ 55,576 वोट पड़े.

यहां हार जीत का अंतर कुल 53,235 वोटों से था. बाह विधानसभा सीट से रानी पक्षालिका सिंह ने 2022 के चुनाव में कुल 24,235 वोटों से विजय प्राप्त की. रानी पक्षालिका सिंह (कुल वोट 78,360) ने समाजवादी पार्टी के मधुसूदन शर्मा (कुल वोट 54,125) को हराया था.

चुनाव के अहम आंकड़े

1,12,370

सबसे बड़ी जीत

आगरा उत्तर

24,235

सबसे कम जीत का अंतर

बाह

60,077

कांग्रेस के सर्वाधिक वोट

खेरागढ़



कांग्रेस की मौजूदा दावेदारी में शामिल चार सीटों के पिछले नतीजे अलग-अलग राजनीतिक तस्वीर पेश करते हैं. खेरागढ़ में कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार को 60,077 वोट मिले थे. वह बीजेपी के भगवान सिंह कुशवाहा के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे. बीजेपी ने यह सीट 36,497 वोटों से जीती थी. फतेहपुर सीकरी में बीजेपी के चौधरी बाबूलाल ने राष्ट्रीय लोकदल के ब्रजेश चाहर को 47,269 वोटों से हराया था. बाह में बीजेपी की रानी पक्षालिका सिंह ने सपा के मधुसूदन शर्मा को 24,235 वोटों से शिकस्त दी थी.

कांग्रेस का प्रदर्शन और दावेदारी वाली सीटें

सीट कांग्रेस का प्रदर्शन 2022

आगरा ग्रामीण जमानत जब्त

फतेहपुर सीकरी जमानत जब्त

खेरागढ़ दूसरे स्थान पर, 60,077 वोट

बाह 1,229 वोट

आगरा ग्रामीण सीट पर बीजेपी की बेबी रानी मौर्य ने 76,608 वोटों से जीत दर्ज की थी. यहां कांग्रेस की कोई प्रभावी चुनौती सामने नहीं आई थी. इस तरह कांग्रेस की चार सीटों की मांग में खेरागढ़ का पिछला प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण आधार है, जबकि अन्य तीन सीटों पर पार्टी को अपनी संगठनात्मक स्थिति और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की चुनौती रहेगी.

बीजेपी के सामने सभी नौ सीटें बचाने की चुनौती

2022 के चुनाव में बीजेपी की सभी नौ सीटों पर जीत के बावजूद विपक्ष ने कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय वोट हासिल किए थे. कांग्रेस की खेरागढ़ में मौजूदगी और सपा-रालोद के अलग-अलग सीटों पर मिले वोट आगामी गठबंधन वार्ता के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस की चार सीटों की मांग पर सपा की सहमति और अंतिम सीट बंटवारा ही तय करेगा कि 2027 में आगरा का चुनावी मुकाबला किस स्वरूप में सामने आएगा.