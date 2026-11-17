योगी सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश के कुल 16,254 पात्र दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिया जा चुका है. इनके लिए 20,042 विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं. शेष जिलों में वितरण की कार्यवाही भी जारी है.

15 हजार रुपये तक के कृत्रिम अंग निःशुल्क दे रही योगी सरकार

योगी सरकार की इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को उनकी शारीरिक और चिकित्सकीय जरूरतों के अनुसार 15 हजार रुपये तक की लागत वाले निर्धारित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इनमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, एमआर किट, ब्रेल किट, एडीएल किट, वॉकर, रोटेटर और स्मार्ट केन जैसे उपकरण शामिल हैं. इनकी मदद से दिव्यांगजन की आवागमन क्षमता बढ़ने के साथ दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भरता भी मजबूत हो रही है.

दिव्यांगजन को स्मार्टफोन और डेजी प्लेयर से जोड़ रही योगी सरकार

बदलते समय के साथ योजना को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा गया है. पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इससे दिव्यांग छात्र-छात्राओं और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, अध्ययन सामग्री, डिजिटल संचार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल रही है. योगी सरकार का प्रयास है कि दिव्यांगजन केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी न रहें, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में समान अवसरों के साथ आगे बढ़ें.

सम्मानजनक जीवन देना योगी सरकार की प्राथमिकता

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है. कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के माध्यम से पात्र दिव्यांगजन को उनकी जरूरत के अनुसार निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 16,254 दिव्यांगजन को 20,042 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि योजना में आधुनिक डिजिटल उपकरणों को भी शामिल किया गया है, ताकि दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार और तकनीक से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सकें.