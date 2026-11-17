उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक होने के सवाल पर प्रदेश सरकार के कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही का अलग ही दावा सामने आया है. मंत्री ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, अपराधों में लगातार कमी हुई है और जेलों में कैदियों की संख्या भी पहले की तुलना में घटी है.

हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हलफनामे और नवंबर 2026 में सामने आए आंकड़े मंत्री के दावे पर सवाल खड़े करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की जेलों में कुल 80,326 कैदी बंद हैं, जबकि जेलों की निर्धारित क्षमता महज 76,162 है. यानी जेलों में क्षमता से 4,164 कैदी अधिक हैं.

मंत्री के दावे के बीच खड़ा हुआ ये सवाल

ऐसे में सवाल उठता है कि जब जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा है, तो जेलों में भीड़भाड़ और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति क्या है? वहीं, प्रदेश सरकार के कारागार राज्यमंत्री एवं बाराबंकी के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया.

उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितने गठबंधन कर ले, 2027 में बीजेपी पहले से अधिक सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी. दोबारा मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री और संतरी बनाना जनता के हाथ में है. जनता जिसे चाहेगी, वही बनेगा.

बाराबंकी पहुंचे मंत्री सुरेश राही

दरअसल, प्रभारी मंत्री सुरेश राही मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बाराबंकी पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने निरीक्षण भवन में अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री बाबू केडी सिंह के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किए जाने के कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि संग्रहालय का करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

इसके बाद उन्होंने राज्य कर कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का जायजा लिया. प्रभारी मंत्री बीजेपी जिला कार्यालय भी पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने जेलों में कैदियों की संख्या, प्रदेश की कानून व्यवस्था और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी.

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