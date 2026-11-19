उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. हाल ही में यूपी में चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी (ASP) के साथ गठबंधन करने वाले ओवैसी अब यूपी के चुनावी मैदान में चुनौती देने के लिए उतर गए हैं. इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, "हैदराबाद से आया हुआ मौलाना बहुत मचल रहा है. जिस दिन यूपी का परिणाम आएगा तो फैसला हो जाएगा कि हैदराबाद भाग्यलक्ष्मीपुरम हो गया है. हम उनको सौगात दे देंगे."

सीएम योगी ने कहा, "चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर हैदराबाद से आए लोग हों, ये सभी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं. साल 2017 के पहले वन माफिया थे, खनन माफिया थे, माफिया के अलग-अलग स्वरूप तो आपने देखे होंगे.

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'सपा वाले आते थे और डकैती डालते थे'

सीएम योगी ने आगे कहा, "हमने बिना चेहरा देखे हुए लोगों की सेवा की है. अच्छी सरकार आती है तो प्रदेश का विकास होता है. आज प्रदेश में माफिया का सफाया हो गया है. आज सरकार की सुविधाओ में कोई सेंध नहीं लगा सकता है. ये साइकिल वाले आते थे और डकैती डालते थे."

'सपा माफिया का पर्याय'- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "सपा के रोड शो में बच्चे का मृत्यु हो गई. सपा माफिया का पर्याय है, वे कुत्ते के पूंछ की तरह हैं. कल की अराजकता में उस मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई. ये माफिया पोषक के पास एक भी संवेदना के शब्द नहीं थे. मैं आज उनके परिवार से मिलने भी जा रहा हूं. उनको सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई माफियागिरी दिखाने का काम करेगा तो मिट्टी में मिलाने में देर नहीं किया जाएगा. माफियागिरी करने वालों को या तो जेल या जहन्नुम जाना होगा. तीसरी कोई जगह नहीं होगी."

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