CM योगी के आदेश के बावजूद शामली में बेसमेंट में चल रहे कंप्यूटर सेंटर, सुरक्षा के इंतजाम शून्य

लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्राओं की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी की जांच तेज हो गई है. CM योगी के सख्त निर्देश के बावजूद शामली में कई संस्थान अब भी बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जहां सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है.

एबीपी न्यूज की टीम जब शामली के आर्यपुरी क्षेत्र में पहुंची तो एक कंप्यूटर सेंटर बेसमेंट में चलता मिला. रिपोर्टर पंकज प्रजापति का कैमरा देखते ही संचालक ने तुरंत बच्चों की क्लास बंद कर दी. जांच में पता चला कि बेसमेंट में न तो वैकल्पिक निकासी द्वार है और न ही अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हैं. CO2 और ABC प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं रखे गए हैं.

'जान आपकी है आप खुद बचाइए...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना

संचालक का बचाव, प्रशासन की अनदेखी

कंप्यूटर सेंटर संचालक टिक टेक सोनू चौधरी ने कहा, “हमें आज ही जानकारी मिली है. हमने बच्चों की छुट्टी कर दी है और आगे प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे.” सूत्रों के अनुसार शामली में 150 से ज्यादा कोचिंग, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब है. प्रशासन ने कुछ संस्थानों को चेतावनी जरूर दी है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.

युवकेश कुमार (फायर ब्रिगेड प्रभारी) का बयान

फायर ब्रिगेड प्रभारी युवकेश कुमार ने कहा कि हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जो भी संस्थान मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिम्मेदारी कौन लेगा?

लखनऊ की त्रासदी के बाद भी अगर शामली जैसे छोटे शहरों में बेसमेंट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो लखनऊ जैसा हादसा कहीं और दोहराए जाने की आशंका बनी हुई है. मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रही है. एबीपी न्यूज़ की इस ग्राउंड रिपोर्ट से साफ है कि बच्चों की सुरक्षा अभी भी कागजी खानापूरी का शिकार है. अभिभावकों को भी सतर्क रहना चाहिए और ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों को न भेजें जहां निकासी द्वार और अग्निशमन उपकरण न हों.

अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल