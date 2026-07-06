अयोध्या से होगी चंपत राय की विदाई? राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में इन 3 नामों पर होगा विचार

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आज सोमवार (6 जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होनी है.

वहीं इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की जगह कौन लेगा इस पर भी विचार होगा, जिसमें तीन नामों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है. जिसमें संघ के पूर्व क्षेत्र संघचालक अजय कुमार नंदी, ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन और विहिप के बजरंग लाल बांगड़ा का नाम है. इसके साथ ही कोई चौंकाना वाला नाम सामने आ सकता है?

विहिप के राजेन्द्र सिंह पंकज और नीरज दौनेरिया को भी सदस्य के तौर पर ट्रस्ट में शामिल किए जाने पर विचार संभव है. ये दोनों नाम विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट में विमलेन्द्र मोहन मिश्रा के निधन के बाद एक पद सदस्य के तौर पर काफी समय से रिक्त हैं.

चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा

जानकारी के अनुसार मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा हो सकती है. वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने सभी नियमित और पदेन सदस्यों से चर्चा के लिए मौजूद रहने को कहा है.

ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मंदिर में कथित हेराफेरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी. इसके साथ ही राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन ढांचे पर भी चर्चा हो सकती है. वहीं साल 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बिना ऑडिट वाली आय-व्यय रिपोर्ट, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय विवरण मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे.

चंपत राय रहेंगे या जाएंगे? चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज अहम बैठक