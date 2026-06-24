'जान आपकी है आप खुद बचाइए...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना

लखनऊ अग्निकांड को लेकर सियासत के बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने अब सरकार से सवाल करने बंद कर दिए हैं इसलिए सरकार ने भी उन्हें मुर्दौ मानना शुरू कर दिया हैं. नेहा राठौर ने कहा कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो खुद बचा लीजिए सरकार आपको बचाने नहीं आएगी.

भोजपुरी लोक गायिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि 'जान आपकी है, आप खुद बचाइये.. सरकार आपके मरने पर घर वालों को मुआवज़ा दे देगी. लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसीलिए सरकार ने भी लोगों को निर्जीव मान लिया है.'

जान आपकी है, आप ख़ुद बचाइये; सरकार आपके मsरने पर घर वालों को मुआवज़ा दे देगी.



लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसीलिए सरकार ने भी लोगों को निर्जीव मान लिया है. pic.twitter.com/66zfEbiJy1 — Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) June 24, 2026

लखनऊ अग्निकांड को लेकर साधा निशाना

नेहा राठौर ने कहा- "जान आपकी है आप ख़ुद बचाइए.. सरकार के पास दूसरे जरूरी काम हैं. वो आपके मरने पर घरवालों को मुआवजा दे देगी. दुर्घटनाएं दुनिया के हर देश में होती हैं और वो उन दुर्घटनाओं से सबक भी लेते हैं लेकिन, हम अलग है.. हम अगली दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं. अब क्योंकि लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है इसलिए सरकार ने भी लोगों को मुर्दा मान लिया है."

उन्होंने आगे कहा कि मुर्दा लोग सरकार से सवाल भले ही ना पूछते हों लेकिन, सवाल पूछने वालों को गालियां ज़रूर देते हैं. यहीं वजह है कि सरकार अब दुर्घटनाओं को रोकने और फंसे लोगों को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती.

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बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है नेहा राठौर

भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने सरकार विरोधी बयानों और तीखे हमलों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं और हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कहते हुए दिखाई देती हैं. कई बार उनके बयानों को लेकर विवाद भी हो जाता है.

बता दें कि लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से 15 मासूम लोगों की जान चली गई. इस हादसे के बाद बिल्डिंग के निर्माण और नक्शे में कई नीतिगत खामियों की बात सामने आई हैं. इस इमारत का निर्माण आवासीय इस्तेमाल के लिए कराया गया था जबकि इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था. यहीं नहीं इमारत में आने-जाने का भी केवल एक ही रास्ता था. फायर सेफ्टी भी नहीं ली गई थी, जिसके बाद प्रशासन के काम-काज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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