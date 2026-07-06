हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: AK-47 जैसी राइफल के साथ युवकों की वायरल तस्वीरों से हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

बागपत: AK-47 जैसी राइफल के साथ युवकों की वायरल तस्वीरों से हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

Bagpat News In Hindi: बागपत में AK-47 जैसी राइफल के साथ चार युवकों की तस्वीरें वायरल होने से हड़कंप मच गया है. पुलिस को AI से तस्वीरें बनाने और आपसी रंजिश का शक है. जांच जारी है.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 06 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

बागपत जिले में सोशल मीडिया पर एके-47 जैसी असॉल्ट राइफल के साथ चार युवकों की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. तस्वीरों में तीन सगे भाइयों समेत चार युवक राइफल के साथ दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरें तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घरों पर दबिश दी, लेकिन सभी युवक घरों से फरार मिले. फिलहाल पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है.

वायरल तस्वीरों में दिखाई देने वाले युवक बिनौली थाना क्षेत्र के दौझा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थीं, लेकिन रविवार को कई व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया. तस्वीरों में युवकों के हाथों में एके-47 जैसी दिखने वाली राइफल नजर आने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी.

'दर्शन करने नहीं जाएंगे...', BJP अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के पहले UP दौरे पर अखिलेश यादव का तंज

पुलिस को AI और डिजिटल एडिटिंग का शक

बिनौली थाना प्रभारी आरके शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में तस्वीरें वास्तविक प्रतीत नहीं हो रही हैं. पुलिस को आशंका है कि इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या डिजिटल एडिटिंग की मदद से तैयार किया गया हो सकता है. हालांकि इसकी पुष्टि तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी.

पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तस्वीरों में किसी तरह की एडिटिंग की गई है या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि तस्वीरें सबसे पहले किस सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड हुईं और इन्हें वायरल करने के पीछे किसका हाथ है.

आपसी रंजिश का एंगल भी जांच के दायरे में

पुलिस जांच में आपसी रंजिश का पहलू भी सामने आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अफजाल, मोईन और रिहान आपस में सगे भाई हैं, जबकि चौथा युवक सावेज है. दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद होने की बात सामने आई है. ऐसे में पुलिस को शक है कि किसी पक्ष ने दूसरे को बदनाम करने के उद्देश्य से AI तकनीक या फोटो एडिटिंग का इस्तेमाल कर हथियारों के साथ तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हों.

फिलहाल पुलिस चारों युवकों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वायरल तस्वीरों का वास्तविक स्रोत क्या है और इन्हें प्रसारित करने का उद्देश्य केवल बदनाम करना था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है.

चंपत राय रहेंगे या जाएंगे? चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज अहम बैठक

Published at : 06 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: AK-47 जैसी राइफल के साथ युवकों की वायरल तस्वीरों से हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस
बागपत: AK-47 जैसी राइफल के साथ युवकों की वायरल तस्वीरों से हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से होगी चंपत राय की विदाई? राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में इन 3 नामों पर होगा विचार
अयोध्या से होगी चंपत राय की विदाई? राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में इन 3 नामों पर होगा विचार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय रहेंगे या जाएंगे? चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज अहम बैठक
चंपत राय रहेंगे या जाएंगे? चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज अहम बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: यूपी में उमस भरी गर्मी से मिली राहत, नोएडा से लखनऊ तक 58 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में उमस भरी गर्मी से मिली राहत, नोएडा से लखनऊ तक 58 जिलों में बारिश का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
इंडिया
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर
'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर
ट्रैवल
Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ऑटो
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget