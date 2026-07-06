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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के साथ केशव मौर्य के घर पहुंचे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, 2027 से पहले दिया एकजुटता का संदेश

CM योगी के साथ केशव मौर्य के घर पहुंचे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, 2027 से पहले दिया एकजुटता का संदेश

UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आपसी मतभेद को दूर कर एकजुटता का संदेश देने में जुटी है. इसी क्रम में रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन केशव मौर्य के घर पहुंचे.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 06 Jul 2026 09:10 AM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने संगठन को मज़बूत और एकजुटता का संदेश देने में जुटी हैं. इसी क्रम में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे. 

यूपी में बीजेपी ने 2027 के मिशन को धार देना शुरू कर दिया है. इसकी शुरुआत पार्टी ने पहले संगठनात्मक एकजुटता और आपसी तालमेल को बढ़ाने के साथ की है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं. रविवार को लखनऊ में उन्होंने कई बड़े नेताओं और एनडीए के सहयोगियों से मुलाक़ात की. जिसके बाद वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचे. 

सीएम योगी के साथ पहुंचे नितिन नवीन

इस दौरान नितिन नवीन के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे. इस मुलाक़ात को आगामी चुनाव के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है. इस बार भी बीजेपी ने इस मुलाक़ात के साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूँक दिया है. 

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खास बात ये हैं कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 22 जून, 2021 को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे. उस समय संघ के सह सर कार्यवाह डॉ कृष्णगोपाल भी मौजूद थे. उस वक्त डॉ. दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे और 2022 में सरकार बनने के बाद बृजेश पाठक डिप्टी सीएम बने.

बीजेपी ने दिया एकजुटता का संदेश

इस बार बृजेश पाठक के घर भी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे. सियासी जानकारों का मानना है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में एकजुटता का संदेश देना चाहती है. नितिन नवीन ने तो ये तक कह दिया कि ये मोदी और योगी का समय है. 

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About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 06 Jul 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Nitin Nabin UP NEWS Yogi Adityanath KESHAV PRASAD MAURYA
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