Ram Mandir Trust Meeting Live: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला
Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting Live: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की आज सोमवार को अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में चंदा चोरी से लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी.
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आज सोमवार (6 जुलाई) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा दान चोरी मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़ी बातों और साल 2025-26 वित्त वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा सकती हैं.
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक आज पहले अयोध्या स्थित मणि रामदास छावनी में होने वाली थी लेकिन, देर शाम को बैठक की जगह बदल दी गई. ये बैठक आज दोपहर तीन बजे अब राम मंदिर के परिसर में ही की जाएगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा.
चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला
अगर ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. दोनों का पक्ष सुनने के बाद ट्रस्ट अपना फैसला लेगा. उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं इसका अंतिम फैसला भी ट्रस्ट ही करेगा. इसके अलावा इस बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी. दानपात्र में आने वाले राशि की गिनती और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य फैसलों पर भी मंथन होगा.
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है. यहीं नहीं इस पूरे मामले में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के भूमिका को लेकर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, ऐसे में ट्रस्ट के सामने अपनी छवि को पारदर्शी और निष्पक्ष दिखाने की चुनौती है.
Ram Mandir Trust Meeting Live: राम मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव पहुंचे राम मंदिर परिसर
राम मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव राम मंदिर परिसर पहुंच गए हैं. इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने कहा कि सभी को इसको लेकर सूचना दे दी गई है. गोपाल राव ने अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 6 जुलाई को तीन बजे मंदिर परिसर में बैठक होने वाली है. सभी 14 सदस्यों को इसकी सूचना दे दी गई है. सभी से भाग लेने की अपील की गई है, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं और सभी को निमंत्रण दिया गया है.
Ram Mandir Trust Meeting Live: चंपत राय की जगह ले सकते हैं ये लोग
राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय की जगह तीन नामों की चर्चा हो रही है. अगर चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होता है तो ट्रस्ट के महासचिव के पद संघ के पूर्व क्षेत्र संघचालक अजय कुमार नंदी, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्णमोहन और विहिप के बजरंग लाल बांगड़ा के नाम पर भी विचार हो रहा है.