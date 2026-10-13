Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के स्कूलों में ई-वेस्ट प्रबंधन अभियान, बच्चों को किया जाएगा जागरूक

यूपी के स्कूलों में ई-वेस्ट प्रबंधन अभियान, बच्चों को किया जाएगा जागरूक

यूपी के स्कूलों में 28 अक्टूबर को ई-वेस्ट प्रबंधन अभियान चलेगा. छात्रों को पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित संग्रहण, रिसाइक्लिंग और निस्तारण के प्रति जागरूक किया जाएगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Oct 2026 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में 28 अक्टूबर को ई-वेस्ट प्रबंधन का विशेष अभियान-6 आयोजित किया जाएगा. इस अभियान के जरिए विद्यार्थियों को पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही तरीके से निस्तारण करने के बारे में बताया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. इसी दिशा में स्कूलों में यह विशेष पहल की जा रही है.

अभियान के दौरान बच्चों को बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सामान्य कूड़े में फेंकना या खुले में जलाना पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे उपकरणों को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करके अधिकृत रिसाइक्लर या रिफर्बिशर तक पहुंचाना जरूरी है. इसके लिए विद्यालयों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

'दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई...', उपद्रवियों को CM योगी चेतावनी

28 अक्टूबर को स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष कार्यक्रम होंगे. इनमें प्रश्नोत्तरी के साथ दूसरी जागरूकता गतिविधियां भी शामिल रहेंगी. विद्यार्थियों को पोस्टर, बैनर और सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सही प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी.

बच्चों को समझाया जाएगा कि पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस्तेमाल के लायक बनाने, दोबारा उपयोग करने और रिसाइकिल करने के लिए सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए. अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना और अच्छी आदतों को उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है.

पुराने मोबाइल और कंप्यूटर का सुरक्षित निस्तारण जरूरी

अभियान में इस बात पर खास जोर रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कचरे के साथ न फेंका जाए. इन्हें खुले में जलाने से भी बचना चाहिए. विद्यालयों में ई-वेस्ट इकट्ठा करते समय बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुद खोलने या तोड़ने से दूर रखा जाएगा.

स्कूलों में जमा होने वाले ई-वेस्ट को अधिकृत रिसाइक्लर या रिफर्बिशर तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा. इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रहण से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक की प्रक्रिया को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी.

डीआईओएस और बीएसए को सौंपी गई जिम्मेदारी

अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिए गए हैं. संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में निर्धारित गतिविधियां आयोजित कराने और उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है.

अधिकारियों को विद्यार्थियों की भागीदारी, ई-वेस्ट के संग्रहण और उसे अधिकृत एजेंसियों को सौंपने की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा. इसके साथ ही अभियान के तहत हुई गतिविधियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने और संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की समझ विकसित करने पर जोर

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. विद्यालयों में ई-वेस्ट प्रबंधन का यह अभियान विद्यार्थियों में स्वच्छता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."

UP में 25 फरवरी के बाद होंगे विधानसभा चुनाव? इस वजह से लग रहे कयास!

वहीं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती मोनिका रानी ने कहा, "विद्यालयों में ई-वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्धारित गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है. विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, सुरक्षित संग्रहण और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण पर जोर देते हुए अभियान की नियमित निगरानी एवं निर्धारित पोर्टल पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी."

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Government States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का मेधावी छात्रों को तोहफा, JEE-NEET की मिलेगी मुफ्त कोचिंग
योगी सरकार का मेधावी छात्रों को तोहफा, JEE-NEET की मिलेगी मुफ्त कोचिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मास्को में भी रामलीला के मंचन की तैयारी, 16 कलाकार निभाएंगे किरदार
मास्को में भी रामलीला के मंचन की तैयारी, 16 कलाकार निभाएंगे किरदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की विरासत को सहेजने की पहल, दुर्लभ पांडुलिपियां होंगी सुरक्षित
यूपी की विरासत को सहेजने की पहल, दुर्लभ पांडुलिपियां होंगी सुरक्षित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस MP तनुज पुनिया का योगी सरकार पर हमला, 'चुनाव आते ही BJP को...'
कांग्रेस MP तनुज पुनिया का योगी सरकार पर हमला, 'चुनाव आते ही BJP को...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
बिहार
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा बयान, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा बयान, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
इंडिया
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बड़ी छलांग, भारतीय कप्तान टॉप पर
ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बड़ी छलांग, भारतीय कप्तान टॉप पर
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
इंडिया
सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?
सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget