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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 25 फरवरी के बाद होंगे विधानसभा चुनाव? इस वजह से लग रहे कयास!

UP में 25 फरवरी के बाद होंगे विधानसभा चुनाव? इस वजह से लग रहे कयास!

UP में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर ऐलान भारत निर्वाचन आयोग करेगा हालांकि बोर्ड एग्जाम की डेट्स अनाउंस होने के बाद साल 2012, 2017 और 2022 के चुनाव के आधार पर कई कयास लगाए जा रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 13 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. अब लोगों के जेहन में सवाल है कि आखिर चुनाव होंगे कब और नतीजे कब तक आएंगे? इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तारीखें घोषित हो गईं हैं जिसके बाद यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गईं हैं. 

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होंगी और 24 फरवरी 2027 को समाप्त होंगी. 

अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 25 फरवरी के बाद होंगे. बता दें मौजूदा सरकार का गठन 25 मार्च 2022 को हुआ था. इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, जबकि विधासभा का प्रथम सत्र 23 मई 2022 को आयोजित हुआ था यानी 18वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है. इसका सीधा मतलब है कि सूबे में 22 मई, 2027 से पहले पहले नई सरकार का गठन लाजमी है. 

अहम बात ये है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. हालांकि, इसे लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं है. चुनाव कब होंगे, इसका फैसला भारत निर्वाचन आयोग करेगा. ऐसे में 24 फरवरी को बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के आधार पर यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि 25 फरवरी के बाद ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

2012, 2017, 2022 में कब हुए चुनाव और बोर्ड परीक्षाएं?

दरअसल, बीते विधानसभा चुनावों के दौरान बोर्ड परीक्षाएं मार्च के आखिरी हिस्से और अप्रैल में हुईं, जबकि विधानसभा का चुनाव फऱवरी और मार्च में हुए. ऐसे में अतीत के चुनाव की टाइमिंग इस ओर इशारा करते हैं कि इस बार चुनाव बोर्ड परीक्षा के बाद हों. 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ये महज आकलन ही होगा.

पिछले तीन 2012, 2017 और 2022 चुनावों के और बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो साल 2012 में विधानसभा चुनाव फरवरी से मार्च के बीच हुए, जबकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हुईं. मतलब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुईं. 

साल 2017 में विधानसभा चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च तक चले और बोर्ड परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हुईं. साल 2022 में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुए, जबकि बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हुईं. इस तरह तीनों वर्षों में विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुईं लेकिन इस बार इसके उलट कयास लगाए जा रहे हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 13 Oct 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
ECI UP NEWS Up Politics UP Election 2027
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