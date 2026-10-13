'सौ-सौ जूते खाए...', अखिलेश यादव की CM योगी को चुनौती पर बोले अभय सिंह

उत्तर प्रदेश की अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही हाल है कि "सौ-सौ जूते खाए, तमाशा घुसकर देखे". 2027 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी.

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असंबद्ध विधायक अभय सिंह आज 14 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे है. इससे पहले उन्होंने सपा मुखिया पर जमकर निशाना साधा है. अभय सिंह ने अखिलेश यादव की अयोध्या में चुनाव लड़ने की चुनौती पर कहा "सपा ये भूल गई है कि अयोध्या में वो कितने-कितने वोटों के अंतर से हारी है. ये बेहद हास्यास्पद बात हैं. वो कहते हैं कि सौ-सौ जूते खाएं तमाशा घुसकर देखें, वहीं हाल है."

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यूपी में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा

अभय सिंह ने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. हर वर्ग के लिए काम हो रहा है. हर आदमी खुश है. दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि अभी हमारी सरकार एलन मस्क के आगे झुक जाए, उनकी बातें मान लें. एफसीआरए बिल रोक दें तो तुरंत ही सब शुरू हो जाएगा.

सपा के लोग कहते हैं कि ये आंदोलनकारी है, इन्हें पकड़ा जा रहा है. लेकिन, ये लोग भूल गए इसी समाजवादी पार्टी ने रामपुर तिराहा पर गोलियां चलवाई थीं तब कितने लोग मारे गए थे, वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करने आए थे, उन पर गोलियां चलवां दी गईं. किस तरह से कोठारी बंधुओं को मार दिया गया था. वो लोग कुछ भी कहने के लायक़ नहीं है. जितने पाप उन लोगों ने किए हैं उसे जनता हमेशा याद रखेगी.

सपा के पोस्टर पर भी साधा निशाना

लखनऊ में सपा दफ़्तर के बाहर नवरात्रि पर लगे पोस्टर और उसमें सपा सरकार में महिलाओं के लिए कामों को गिनाने पर अभय सिंह ने कहा कि सपा सरकार में कोई विकास योजनाएं नहीं थी. सिर्फ एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं थी और उनके अपने लोगों की जेब भरने की योजनाएं थीं. जो योजनाएं चलाईं वो सिर्फ जेब भरने के लिए और जाति व धर्म विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाईं थी.

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