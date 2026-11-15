UP में मरीजों को मिलेगी सही अस्पताल की राह, योगी सरकार शुरू करेगी खास प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है. प्रदेश सरकार अब चिकित्सा संस्थानों के बीच डिजिटल समन्वय स्थापित कर मरीजों को उनकी बीमारी और उपचार की आवश्यकता के अनुरूप सही अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित कर रही है.

इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विकसित e-SARTHI (डिजिटल रोगी रेफरल प्रणाली) का पायलट प्रोजेक्ट 16 नवंबर 2026 से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई को हब बनाकर शुरू किया जाएगा. इस व्यवस्था के माध्यम से मरीजों को अस्पतालों में उपलब्ध बेड, विशेषज्ञ चिकित्सकों और उपचार संबंधी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति के आधार पर उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में रेफर किया जा सकेगा. इससे मरीजों को अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रदेश में उपलब्ध सरकारी चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.

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योगी सरकार का प्रयास है कि मरीज को केवल रेफरल पर्ची देकर दूसरे अस्पताल भेजने के बजाय वहां उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाए. e-SARTHI इसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसके माध्यम से रेफरल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा.

बेड की उपलब्धता के आधार पर होगा मरीजों का रेफरल

e-SARTHI व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने से पहले वहां उपलब्ध बेड और संबंधित चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी. किस अस्पताल में कौन-सी श्रेणी के बेड उपलब्ध हैं और कहां बेड की उपलब्धता नहीं है, इसकी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी. इसके लिए संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध बेड और सेवाओं की स्थिति नियमित रूप से अपडेट की जाएगी. संस्थान के प्रत्येक संबंधित विभाग को बेड और सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्रत्येक दो घंटे में अपडेट करनी होगी. इससे मरीज को ऐसे चिकित्सा संस्थान में रेफर करने में मदद मिलेगी, जहां उसके उपचार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों. अस्पताल पहुंचने के बाद बेड नहीं मिलने या दूसरे संस्थान में जाने की परेशानी से भी बचा जा सकेगा.

लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर कम होगा मरीजों का दबाव

इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों के अत्यधिक दबाव को कम करना है. वर्तमान में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर उपचार की उम्मीद में लखनऊ पहुंचते हैं. इससे बड़े अस्पतालों पर कार्यभार बढ़ता है और मरीजों को कई बार उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता है. e-SARTHI के माध्यम से मरीजों को उनकी बीमारी और उपचार की जरूरत के अनुसार आसपास के उन सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में रेफर किया जा सकेगा, जहां संबंधित उपचार की सुविधा उपलब्ध है. इससे लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से विकसित किए गए नए चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा.

पहले चरण में 11 चिकित्सा संस्थानों को जोड़ा जाएगा

e-SARTHI का पहला चरण हब-एंड-स्पोक मॉडल पर संचालित होगा. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई को रेफरल हब बनाया गया है. इसके साथ तीन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों और आठ जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों को स्पोक संस्थानों के रूप में जोड़ा जाएगा. पहले चरण में राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया तथा फिरोजाबाद शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त इटावा के जिला महिला चिकित्सालय एवं डॉ. भीमराव आंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय, औरैया जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज के छिबरामऊ एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय, मैनपुरी के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय तथा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित संयुक्त चिकित्सालय को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. दूसरे चरण में विशेष अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी स्पोक के रूप में शामिल किया जाएगा. इसके बाद उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं के आधार पर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को भी रेफरल हब के रूप में विकसित करने की योजना है.

24×7 कमांड सेंटर से होगी रेफरल की निगरानी

इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता UPUMS सैफई में स्थापित होने वाला 24×7 कमांड सेंटर होगा. यह सेंटर मरीजों के रेफरल, बेड की उपलब्धता, अस्पतालों के बीच समन्वय और मरीज के स्थानांतरण की निगरानी करेगा. यदि किसी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, तो कमांड सेंटर संबंधित विभागीय समन्वयकों से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने में मदद करेगा.आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बेड की उपलब्धता के लिए भी समन्वय किया जाएगा.

इसके साथ ही जटिल और आपातकालीन मामलों में संबंधित चिकित्सकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कराने की व्यवस्था होगी. मरीज को रेफर किए जाने से लेकर एम्बुलेंस के रवाना होने, रास्ते में उसकी स्थिति और अस्पताल पहुंचने तक की जानकारी दर्ज की जाएगी. कमांड सेंटर लंबित रेफरल, देरी और अन्य समस्याओं की निगरानी करते हुए दैनिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा.

आठ चरणों में पूरी होगी मरीज की रेफरल प्रक्रिया

e-SARTHI के तहत मरीज के रेफरल की पूरी प्रक्रिया को आठ चरणों में व्यवस्थित किया गया है. सबसे पहले उपचाररत चिकित्सक मरीज की स्थिति का आकलन कर रेफरल की आवश्यकता तय करेंगे. इसके बाद आवश्यक विशेषज्ञता, उपचार का स्तर और प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी. तीसरे चरण में डिजिटल सिस्टम के माध्यम से संबंधित अस्पतालों में बेड की उपलब्धता जांची जाएगी. बेड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमांड सेंटर वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान तलाशने और समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा.

इसके बाद चयनित अस्पताल को मरीज की चिकित्सकीय जानकारी भेजी जाएगी और उसकी ओर से मरीज को भर्ती करने की तैयारी की पुष्टि की जाएगी. अगले चरण में मरीज की स्थिति के अनुसार उपयुक्त बीएलएस या एएलएस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी. इसके बाद मरीज को सुरक्षित तरीके से संबंधित अस्पताल पहुंचाया जाएगा. अंतिम चरण में प्राप्त करने वाले अस्पताल में चिकित्सकों के बीच मरीज की स्थिति और उपचार संबंधी जानकारी का हस्तांतरण होगा तथा पोर्टल पर रेफरल की स्थिति अपडेट की जाएगी.

मरीज की सुरक्षा और उपचार की निरंतरता पर विशेष जोर

नई व्यवस्था में मरीज की सुरक्षित यात्रा और उपचार की निरंतरता को विशेष महत्व दिया गया है. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मरीज को यात्रा के लिए चिकित्सकीय रूप से स्थिर किए बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. उपचाररत चिकित्सक मरीज की स्थिति और यात्रा की उपयुक्तता का आकलन करेंगे. बेड की उपलब्धता की पुष्टि के बाद ही उपयुक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. मरीज को प्राप्त करने वाले अस्पताल में भी संबंधित चिकित्सकीय टीम को पहले से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उसके पहुंचते ही आवश्यक उपचार प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस पूरी व्यवस्था में चिकित्सकीय निर्णय संबंधित उपचाररत और मरीज को प्राप्त करने वाले चिकित्सकों के पास ही रहेंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म चिकित्सकीय निर्णयों का विकल्प नहीं होगा, बल्कि संस्थानों के बीच समन्वय, संवाद और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करेगा.

पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों से तैयार होगा प्रदेशव्यापी मॉडल

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा ने बताया कि e-SARTHI केवल एक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ नहीं है, बल्कि प्रदेश में एक समन्वित, पारदर्शी और समयबद्ध रेफरल व्यवस्था विकसित करने की पहल है. पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल पोर्टल का परीक्षण करना नहीं, बल्कि सामान्य और आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में पूरी रेफरल प्रक्रिया को वास्तविक परिस्थितियों में परखना है. इसके लिए प्रत्येक सहभागी संस्थान में नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे.

पोर्टल संचालन, रेफरल प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, सूचना अपडेट और समन्वय के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. UPUMS सैफई प्रारंभिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, जबकि उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायता इकाई (UPTSU) तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोर्टल संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी. पायलट के दौरान रेफरल में लगने वाला समय, बेड एवं सेवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की ओर से मरीज को स्वीकार करने की प्रक्रिया, एम्बुलेंस व्यवस्था, सुरक्षित स्थानांतरण और मरीज के अस्पताल पहुंचने के बाद की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा. प्राप्त आंकड़ों, व्यावहारिक अनुभवों और संस्थानों के सुझावों के आधार पर एसओपी, प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आवश्यक सुधार किए जाएंगे.

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