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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई...', उपद्रवियों को CM योगी चेतावनी

'दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई...', उपद्रवियों को CM योगी चेतावनी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1.60 लाख से अधिक पद रिक्त थे. सरकार ने साढ़े छह वर्षों में इतने ही शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेताया कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई से भी हाथ धोना पड़ेगा. वर्ष 2017 से पहले बरेली में पर्व-त्योहार आते ही दंगे होते थे. अब दंगा करने वाले जेल में उर्स मना रहे हैं. उनका इशारा मौलाना तौकीर रजा की ओर था. उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान अब उपद्रव से नहीं, उत्सव से है. कानून-व्यवस्था में बदलाव से प्रदेश के प्रति धारणा बदली है.
 
मुख्यमंत्री योगी बरेली क्लब ग्राउंड में शिक्षक-एमएलसी चुनाव, बरेली/मुरादाबाद क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो के समर्थन में मंगलवार को शिक्षक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि शिक्षक कर्मचारी नहीं, राष्ट्र और युग निर्माता हैं. उनके सम्मान और स्वास्थ्य की चिंता सरकार की जिम्मेदारी है. वर्ष 2017 से पहले शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, लेकिन शिक्षकों ने शिक्षा की ज्योति बुझने नहीं दी.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी गई है. शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइये भी इससे जुड़े हैं. माध्यमिक शिक्षकों को 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक बीमा कवर मिला है. रसोइयों को पांच लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य कवर और दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा दी गई है. राज्य शिक्षक पुरस्कार की राशि और संख्या भी बढ़ाई गई है.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1.60 लाख से अधिक पद रिक्त थे. सरकार ने साढ़े छह वर्षों में इतने ही शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की. सपा सरकार में चयन बोर्ड में परिवार और रिश्तेदारों को बैठाकर नियुक्तियां प्रभावित की जाती थीं. अब योग्य युवाओं को बिना भेदभाव नौकरी मिल रही है. उन्होंने कहा कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी के बीच होंगी. मुख्य परीक्षा 14 दिन में पूरी होगी और अगले 14 दिन में परिणाम आएगा. पहले छह महीने लगते थे.
 
ग्रामीण विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा के अवसर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव केवल भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं है. ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार से विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और अटल टिंकरिंग लैब से ग्रामीण विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं. सरकार का प्रयास है कि गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें.

मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में मुख्यमंत्री आवास पर गरीबों और शिक्षकों के बजाय गैंगस्टर, दंगाई और फिरौती वसूलने वाले बुलाए जाते थे. अब माफिया पर कार्रवाई से सपा नेताओं को पीड़ा होती है. उन्होंने बरेली की नाथ नगरी के रूप में पहचान और संभल के 68 तीर्थ व 19 कूप के पुनर्जीवन का उल्लेख किया.
 
हर जिले में विश्वविद्यालय देने की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है. अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी है. शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद और मुरादाबाद में गुरु जंभेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं. भदोही और कुशीनगर में भी विश्वविद्यालय दिए गए हैं. सरकार एक जिला-एक विश्वविद्यालय की दिशा में काम कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 23 अक्टूबर को शिक्षक मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश मिलेगा. उन्होंने डॉ. हरि सिंह ढिल्लो को सरदार के साथ असरदार बताते हुए जिताने की अपील की.

शिक्षक चुनाव से मिलेगा विधानसभा चुनाव का संकेत- खन्ना

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षित वर्ग में भाजपा की लोकप्रियता का संकेत देगा. सरकार ने छह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी के जवाब के बाद चुप हैं.

माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं. विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के विकास कार्य नहीं दिखते. उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है. डॉ. हरि सिंह ढिल्लो शिक्षकों के लिए सहज उपलब्ध हैं.

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Published at : 13 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bareilly News YOGI ADITYANATH States News
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