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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में योगी सरकार की पुलिस के एनकाउंटरों पर सवाल, 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में ढेर

यूपी में योगी सरकार की पुलिस के एनकाउंटरों पर सवाल, 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में ढेर

UP Encounter News: प्रदेश में एनकाउंटर की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष जहां एनकाउंटर को जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है, वहीं सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से प्रदेश में एनकाउंटर की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष जहां एनकाउंटर को जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है, वहीं सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है. 

फिलहाल गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है. साथ ही विनीत के परिवार द्वारा भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जमकर विरोध किया जा रहा है. इस बीच योगी सरकार में हुए एनकाउंटर को लेकर भी डेटा सामने आया है. 

योगी राज में बड़े एनकाउंटर 

योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े एनकाउंटर किए गए हैं. इसमें 10 जुलाई 2020 को कानपुर में विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया. 25 जुलाई 2020 को बाराबंकी में टिंकू कपाला, 18 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में हमजा, 13 अप्रैल 2023 को झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और 4 मई 2023 को मेरठ में अनिल दुजाना को एनकाउंटर किया गया.

NCRB के डेटा के मुताबिक यूपी में अपराध ग्राफ 

अपराध          2017           2024

हत्या             4,324           3,215

अपहरण       19,921        11,773

फिरौती         46                 26

बलात्कार      4,246           3,209

चोरी            60,434         43,598

डकैती              263             57

सबसे ज्यादा एनकाउंटर वाले जोन (मार्च 2017- मई 2026 तक)

 जोन               एनकाउंटर    मौत    घायल     गिरफ्तार 

मेरठ                 4813       97    3513      8921 
आगरा               2494      24     968        5845 
वाराणसी            1292       29     907       2426

यूपी में एनकाउंटर का जातीय गणित

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक कुल 207 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं. इसमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 गुर्जर-जाट, 14 एससी, 3 एसटी, 2 सिख, 8 अन्य ओबीसी और 42 अन्य जाति और धर्म के लोगों का यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जा चुका है. यह आंकड़ा 2017 से 5 सितंबर 2024 तक का है. इस तरह कुल 138 हिंदू और 67 मुस्लिमों के एनकाउंटर किए गए हैं.

सीएम योगी की चेतावनी

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधियों को सीधी चेतावनी दी गई है. साथ ही सूबे में कठोर कानून-व्यवस्था संदेश भी दिया गया है. योगी सरकार में लगातार माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी है. इससे सरकार की मजबूत छवि बन रही है. यूपी में 'लॉ एंड ऑर्डर' स्थापित करने के लिए बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर, गैंगस्टर कार्रवाई, माफियाओं पर शिकंजा और सख्त पुलिसिंग का परिचय दिया जा रहा है.

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Published at : 06 Jun 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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