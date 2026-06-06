यूपी में योगी सरकार की पुलिस के एनकाउंटरों पर सवाल, 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में ढेर
UP Encounter News: प्रदेश में एनकाउंटर की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष जहां एनकाउंटर को जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है, वहीं सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है.
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से प्रदेश में एनकाउंटर की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष जहां एनकाउंटर को जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है, वहीं सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है.
फिलहाल गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है. साथ ही विनीत के परिवार द्वारा भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जमकर विरोध किया जा रहा है. इस बीच योगी सरकार में हुए एनकाउंटर को लेकर भी डेटा सामने आया है.
योगी राज में बड़े एनकाउंटर
योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े एनकाउंटर किए गए हैं. इसमें 10 जुलाई 2020 को कानपुर में विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया. 25 जुलाई 2020 को बाराबंकी में टिंकू कपाला, 18 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में हमजा, 13 अप्रैल 2023 को झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और 4 मई 2023 को मेरठ में अनिल दुजाना को एनकाउंटर किया गया.
NCRB के डेटा के मुताबिक यूपी में अपराध ग्राफ
अपराध 2017 2024
हत्या 4,324 3,215
अपहरण 19,921 11,773
फिरौती 46 26
बलात्कार 4,246 3,209
चोरी 60,434 43,598
डकैती 263 57
सबसे ज्यादा एनकाउंटर वाले जोन (मार्च 2017- मई 2026 तक)
जोन एनकाउंटर मौत घायल गिरफ्तार
मेरठ 4813 97 3513 8921
आगरा 2494 24 968 5845
वाराणसी 1292 29 907 2426
यूपी में एनकाउंटर का जातीय गणित
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक कुल 207 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं. इसमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 गुर्जर-जाट, 14 एससी, 3 एसटी, 2 सिख, 8 अन्य ओबीसी और 42 अन्य जाति और धर्म के लोगों का यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जा चुका है. यह आंकड़ा 2017 से 5 सितंबर 2024 तक का है. इस तरह कुल 138 हिंदू और 67 मुस्लिमों के एनकाउंटर किए गए हैं.
सीएम योगी की चेतावनी
सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधियों को सीधी चेतावनी दी गई है. साथ ही सूबे में कठोर कानून-व्यवस्था संदेश भी दिया गया है. योगी सरकार में लगातार माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी है. इससे सरकार की मजबूत छवि बन रही है. यूपी में 'लॉ एंड ऑर्डर' स्थापित करने के लिए बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर, गैंगस्टर कार्रवाई, माफियाओं पर शिकंजा और सख्त पुलिसिंग का परिचय दिया जा रहा है.
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