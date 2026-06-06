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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर बनाया पति के मर्डर का प्लान, शराब पिलाकर कर दी हत्या

यूपी: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर बनाया पति के मर्डर का प्लान, शराब पिलाकर कर दी हत्या

Shahjahanpur News In Hindi: शाहजहांपुर के गांव मानपुर मलिकापुर निवासी ओमकार सिंह, जिनकी 6 मार्च से गुमशुदगी दर्ज है. पुलिस को उनका शव मिला है. बताय जा रहा है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ हत्या की है.

By : कौशलेंद्र मिश्र | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 06 Jun 2026 08:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सेहरामऊ दक्षिणी थाना पुलिस ने गांव मानपुर मलिकापुर निवासी ओमकार सिंह की गुमशुदगी के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए उनकी हत्या कर शव छिपाने की घटना का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मृतक की पत्नी ओमा भारती और उसके प्रेमी नन्हे को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया है.

पत्नी का लिंथरा गांव के निवासी के साथ चल रहा था प्रेम संबंध 

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 6 मार्च 2026 को ओमकार सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. ओमकार 23 फरवरी को तिलहर न्यायालय में तारीख पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. बाद में परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ओमा भारती और कांट थाना क्षेत्र के गांव लिंथरा निवासी नन्हे के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. ओमकार इन संबंधों का विरोध करता था, जिससे दोनों उसे अपने रास्ते का कांटा मानने लगे.

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पति को शराब पिलाकर पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की हत्या

पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत ओमकार को नन्हे के बगीचे में बुलाया गया, जहां उसे शराब पिलाई गई. नशे की हालत में दोनों आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और शव को बगीचे में केले के पेड़ के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में हत्या, साक्ष्य छिपाने सहित अन्य धाराओं की बढ़ोतरी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 06 Jun 2026 08:42 AM (IST)
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UP NEWS UP Police Shahjahanpur News CRIME NEWS
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