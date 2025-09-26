ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपीआईटीएस 2025 ट्रेड फेयर के लिए ग्रेटर नोएडा में एक नया उत्साह देखने को मिला. इस मेगा इवेंट का उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. इस दौरान, दोनों नेताओं ने ग्रेटर नोएडा के स्टॉल का दौरा किया और वहां की प्रदर्शनी और योजनाओं को देखकर बेहद खुश दिखाई दिए.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आकर्षक स्टॉल,ट्रेड फेयर के हॉल नंबर-3 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का स्टॉल स्थापित किया गया था, जहां पर शहर की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और युवा-उन्मुख गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है.

पीएम-सीएम ने की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने स्टॉल का निरीक्षण किया और वहां की प्रदर्शित योजनाओं और तकनीकी नवाचारों को सराहा. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और स्टॉल के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

बॉलीवुड हस्तियां भी हुईं शामिल

इस स्टॉल का दौरा करने वालों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल थे. मंत्री ने यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं और विकास योजनाओं का जायजा लिया. वहीं, बॉलीवुड के मशहूर निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अर्जुन कपूर भी ग्रेटर नोएडा के स्टॉल पर पहुंचे. बोनी कपूर ने अधिकारियों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर चर्चा की.



ग्रेटर नोएडा के स्टॉल में लगी विभिन्न टेक्नोलॉजी और गेम्स ने युवाओं में जोश भर दिया. यहां पर अनोमॉर्फिक लीड वॉल, वेब स्टैंडी, एआई सेल्फी बूथ, न्यूरो सेंसर कार, और सिमुलेटर गेम्स जैसे आकर्षक इंटरेक्टिव अनुभव थे, जिनका फायदा भारी संख्या में युवाओं ने उठाया.इस स्टॉल पर सजे पजल गेम्स, क्विज़ और लाइव मग पेंटिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा और आयोजन को युवा-उन्मुख बना दिया.

सुविधाओं में कोई कमी नहीं

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक्सपो मार्ट में आयोजित इस ट्रेड फेयर की व्यवस्थाओं पर पूरी ध्यान दिया है. नासा पार्किंग में 8000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा, मरम्मत की गई सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स के पर्याप्त इंतजाम ने आगंतुकों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी. इसके अलावा, नासा पार्किंग से एक्सपो मार्ट तक यात्री बसों का संचालन भी किया गया, जिससे लोगों को आने-जाने में कोई समस्या नहीं हुई.

ट्रेड फेयर का उद्देश्य और भविष्य

यह ट्रेड फेयर 29 सितंबर तक चलेगा और इसमें आने वाले दिनों में और भी हस्तियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की उत्कृष्ट तैयारी ने इसे एक सफल इवेंट बना दिया है और आने वाले सालों में यह आयोजन और भी बड़े पैमाने पर होगा.