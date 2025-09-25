'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के कारण व्यापारियों को हो रहे नुकसान की अनदेखी करने के साथ-साथ विकास के नाम पर किसानों से जमीन 'छीन' रही है.

अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किये जा रहे ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ का जिक्र करते हुए कहा,‘‘उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम भी हो रहा है. ये लोग (सरकार के कर्ताधर्ता) यह भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी-अभी टैरिफ लगाया है. इन लोगों ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ का प्रचार तो किया लेकिन जिन कारोबारियों को टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है, उन कारोबारियों के लिए क्या फैसला किया गया है, सरकार ने वह अभी तक नहीं बताया है.’’

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए हैं, ऐसे में हमारे गांवों का विकास कैसे होगा. गांव के विकास को शहर के विकास से जोड़ने के लिए अगर हमें कोई भी बदलाव करना पड़े, तो हम वह भी करेंगे.'' यादव ने कहा, ‘‘नोएडा में न केवल नोएडा के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, वहां कारोबार करते हैं. इसी कारोबार की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है. लेकिन इन सब के बीच अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं कि यह विकास का रास्ता नहीं हो सकता.’’

सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को बाजार मूल्य दिलाएंगे- अखिलेश यादव

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं आज अपने नोएडा के किसान साथियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी.’’ यादव ने यह भी कहा,‘‘समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कानून की परवाह न करके किसानों पर दबाव बनाकर, झूठे मुकदमे दर्ज करके, डरा कर जमीन छीनने का जो सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग उसका विरोध करते हैं. भविष्य में सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को बाजार मूल्य दिलाने का काम हम लोग करेंगे.’’

अखिलेश ने वाराणसी और आंबेडकर नगर में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा प्रयास यह भी होगा कि आने वाले समय में लोगों को नोएडा से लखनऊ पहुंचने में पांच से साढ़े पांच घंटे से ज्यादा समय न लगे.’’ यादव ने ‘सीवेज’ और ‘बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट’ के निर्माण के कारण वाराणसी और आंबेडकर नगर में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया तथा लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आधुनिक उपाय किए जाने की मांग की.