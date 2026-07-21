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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का भी नाम

योगी कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का भी नाम

UP News: मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं. सीएम योगी अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 21 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना समेत 16 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है. मंगलवार सुबह कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं. सीएम योगी अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बता दें कि 3 अगस्त से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. 

कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण और स्कूली छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस योजना में राज्य के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सम्बद्ध सभी महाविद्यालय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय आते हैं. 

इन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत हरेक संस्थान में वार्षिक सत्र 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 छात्राओं को लाभ मिलेगा. इसके अलावा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी उनका लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा का खर्चा सरकार वहन करेगी. स्कूटी देते समय 5 ली. पेट्रोल प्रदान किया जाएगा. 

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी का क्रय GeM पोर्टल से होगा. इसके अलावा दिव्यांगजन, निराश्रित व शहीद परिवार की छात्राओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है इसके लिए मेरिट मानक नही होगी. इनके अलावा बैठक में महिलाओ के लिए छात्रावास, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और दो नए एक्सप्रेसवे को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं. 

बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू हो रहा है. इस बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट परीक्षा, बेरोजगारी और छात्रों के तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की ओर से योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी. वहीं सरकार की ओर से भी हरेक मुद्दों पर जवाब देने की तैयारी होगी. 

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Published at : 21 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Cabinet Meeting UP NEWS YOGI ADITYANATH
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