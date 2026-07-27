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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउधमसिंह नगर में युवती को अगवा कर गैंगरेप, दोस्तों के साथ घूमने निकली थी पीड़िता, जांच में पुलिस

उधमसिंह नगर में युवती को अगवा कर गैंगरेप, दोस्तों के साथ घूमने निकली थी पीड़िता, जांच में पुलिस

Udham Singh Nagar: शनिवार देर शाम पीड़िता अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकली थी, तभी बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 27 Jul 2026 07:37 AM (IST)
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ऊधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शनिवार देर रात तीन अज्ञात लोगों ने एक युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं. हालांकि अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है. 

जानकारी के अनुसार रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में पीड़ित युवती किराये के घर में रहती है. शनिवार देर शाम वो अपने दोस्तों के साथ धूमने निकली थी. इस दौरान देर रात भूरारानी गेट के पास एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवकों ने पीड़िता और उसके दोस्तों को घेर लिया और उन्हें बंधक बनाकर उन्हीं की बाईक से अज्ञात स्थान पर ले जाने लगे. 

बाइक पर युवती को अगवा किया

आपसी खींचतान में एक युवती और युवक ने उनकी बाइक से छलांग लगा दी, जबकि पीड़िता और उसके दोस्त को तीनों अज्ञात आरोपी आगे ले जाने लगे. कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट करते हुए उसे वहां से भगा दिया और उसका मोबाइल भी छीन लिया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को लेकर अज्ञात स्थान ले गए.

आरोप है कि युवती को अगवा कर आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया. इधर आरोपियों के चंगुल से छूटकर आए पीड़िता के दोस्त ने पुलिस को सूचना दी और पूरी कहानी बताई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया और रात भर युवती की तलाश जारी रही. बताया जाता है कि सुबह के समय युवती मेट्रोपॉलिस अंडरपास के पास से बरामद हुई. 

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जिसके बाद पुलिस युवती को लेकर कोतवाली पहुंची, जहां उससे घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली गई. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही जाँच तेज कर दी है. वही पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस के अधिकारियों ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया.  

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Published at : 27 Jul 2026 07:37 AM (IST)
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