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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी के दालमंडी 170 से ज्यादा मकान ध्वस्त, बुलडोजर एक्शन के बीच प्रभावितों को मिला मुआवजा

वाराणसी के दालमंडी 170 से ज्यादा मकान ध्वस्त, बुलडोजर एक्शन के बीच प्रभावितों को मिला मुआवजा

Varanasi News In Hindi: वाराणसी की प्रसिद्ध दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत 170 से अधिक मकानों को ध्वस्त किया गया है, साथ ही प्रभावितों को मुआवजा भी मुहैया करा दिया गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 27 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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पूर्वांचल में व्यापार का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले वाराणसी के दालमंडी स्थित गलियों को चौड़ा करके श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए आम जन को सुगम मार्ग प्रदान करना प्रस्तावित है. इसके तहत करीब 185 मकान और धार्मिक स्थल चिन्हित किया गया था, प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 170 से अधिक मकान अब तक विभाग की तरफ से ध्वस्त किया जा चुका है.

दरअसल, यह दालमंडी का प्रोजेक्ट कार्य लगातार सुर्खियों में रहा. स्थानीय लोगों की तरफ से निरंतर चौड़ीकरण और मकान के ध्वस्त होने को लेकर विरोध किया गया. हालांकि, सभी विरोध को एक तरफ रखते हुए प्रशासन द्वारा विधि अंतर्गत मार्ग को चौड़ा करने और सुंदर बनाने के लिए मकान को ध्वस्त किया गया.

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170 से अधिक मकान ध्वस्त, पीड़ितों को मिला मुआवजा

इसके तहत सबसे पहले इन मकानों की रजिस्ट्री कराई गई, मलिक को उचित मुआवजा प्रदान किया गया. अभी तक कि जानकारी के अनुसार, 170 से अधिक मकान और कुछ धार्मिक स्थल ध्वस्त किए जा चुके हैं. अब इसकी वजह से वर्तमान में दालमंडी का यह मार्ग काफी बदल चुका है. जहां पहले कभी संकरी गलियां होती थी, वहां आज चौड़ी रो  चौड़ी रोड है और आसमान छूती इमारतें ध्वस्त हो चुकी है. 

दीपावली तक प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना

ध्वस्तीकरण कार्य के बाद अब प्रोजेक्ट के शेष कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाएगा. करीब 17.5 मी मार्ग को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है. और यह कार्य संभवतः दीपावली तक पूरा किया जा सकता है. इसके बाद श्रद्धालु और आम लोग दालमंडी से होते हुए चौक मार्ग तक आसानी से पहुंच सकेंगे. हालांकि यह दालमंडी का प्रोजेक्ट कार्य अपने विरोध के लिए भी निरंतर सुर्खियों में रहा.

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Published at : 27 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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