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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, लखनऊ समेत 60 जिलों में बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, लखनऊ समेत 60 जिलों में बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम में आज से फिर बदलाव आएगा. इस दौरान प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 27 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आज से फिर मानसून सक्रिय हो रहा है. जिसके चलते प्रदेश में आज लखनऊ समेत तमाम जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 27 जुलाई से 31 जुलाई तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश के दोनों संभागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली की चमक के साथ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर निम्न दाब का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, जिसकी वजह से मानसून में सक्रियता प्रदेश में बढ़ गई हैं.  यूपी में आज 27 जुलाई को लखनऊ से वाराणसी, अयोध्या समेत 60 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है. कई जगहों पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी भी गई है. इस दौरान 40-50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. 

20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज लखीमपुर खीरी और बहराइच में भारी से बहुत भारी होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 18 में भारी बारिश की चेतावनी है. इनमें रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभत, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में आज ज़्यादातर जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का यलो अलर्ट है. 

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट

राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, कासगंज, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, फ़तेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, सुल्तानपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, रविदास नगर में आज कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा. 

अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बदरा

मौसम विभाग ने आज पूर्वांचल के ज़्यादातर जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है. जबकि पश्चिमी यूपी नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा व आसपास के जिलों में आज कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इन जिलों में कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. मंगलवार को प्रदेश के दोनों संभागों में लगभग सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट हैं. कहीं-कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी हैं. 30 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर रहेगा. 31 जुलाई को इसमें थोड़ी कमी आएगी और कहीं-कहीं बारिश होगी. 

बारिश की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी. अगले तीन दिनों प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह कोई खास बदलाव नहीं होगा. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 27 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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