उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है. सुबह और शाम को हल्की गुलाबी सर्दी महसूस हो रही हैं. दिन के समय मौसम शुष्क बना हुआ हैं. लेकिन, सर्दी के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया हैं. नोएडा, गाजियाबाद में हवा बेहद ख़राब है तो मेरठ में स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई हैं. यहां हवा में प्रदूषण 400 के पार चला गया, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है.

यूपी में चक्रवाती तूफ़ान की वजह से कुछ जगहों पर हुई बारिश और तेज हवाओं का दौर खत्म हो गया और अब कई जगहों पर सुबह-शाम धुंध का देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 3 नवंबर सोमवार को पश्चिमी और पूर्वी संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाए रहने की अनुमान है.

कोहरे के साथ अब बढ़ेगी सर्दी

कोहरे के साथ प्रदेश में अब सर्दी का दौर भी शुरू होने जा रहा है. IMD के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 डिग्री से गिरावट आएगी. इसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी, जिससे सर्दी में इजाफा होगा, हालांकि दिन के समय मौसम शुष्क रहेगा, ऐसे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. जबकि पूर्वी यूपी में आज अचानक 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा.

मेरठ में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई

प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की मात्रा एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं. दिल्ली से सटे जिलों का सबसे बुरा हाल है. मेरठ जनपद में तो हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. मेरठ के पल्लवपुरम में आज सुबह 6 बजे एक्यूआई लेवल 402 रिकॉर्ड किया गया, जयभीम नगर में 392, गंगानगर में 374 एक्यूआई रहा जो बेहद 'ख़राब' की श्रेणी में आता है.

मुजफ्फरनगर में हवा का एक्यूआई 345 दर्ज किया गया, गाजियाबाद के लोनी में 352, वसुंघरा में 373, संजय नगर में 352, इंदिरापुरम में 301 एक्यूआई आज रिकॉर्ड किया गया है. नोएडा, सेक्टर 116 में 318, सेक्टर 62 में 311, सेक्टर 125 में 310, सेक्टर एक में 304, हापुड़ के आनंद विहार इलाके में 314 एक्यूआई दर्ज किया गया. इन शहरों की हवा बेहद ख़राब की श्रेणी बनी हुई है.

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है. सोमवार सुबह गोमती नगर में हवा में प्रदूषण का स्तर 225 रिकॉर्ड किया गया, जो 'ख़राब' श्रेणी में रही. इसी तरह मुरादाबाद के कांशीरामनगर में 284, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में 294, नॉलेज पार्क-5 में 296 हवा का एक्यूआई दर्ज किया गया.

