हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी

UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में इन दिनों सुबह और शाम को कोहरा देखने को मिल रहा है जबकि दिन के समय में मौसम शुष्क बना हुआ है. मौसम विभाग ने जल्द ही प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे-धीरे बदलने लगा है. दिन में मौसम शुष्क होने की वजह से धूप निकल रही हैं लेकिन सुबह और शाम के समय में हल्की सर्दी के साथ धुंध भी देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग ने आज 25 अक्टूबर को भी सुबह और देर रात के समय पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में छिछला कोहरा होने का अनुमान जताया है. जल्द ही सर्दी अपने पूरे जोश के साथ प्रदेश में एंट्री करने को तैयार है. 

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं ऐसे में दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप देखने को मिलेगी, जबकि सुबह और देर रात में कहीं-कहीं धुंध और छिछला कोहरा होने की संभावना बनी हुई हैं. प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में हैं, कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई हैं. 

29-30 अक्टूबर को होगी बारिश 

आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 27 सितंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क और सुबह-शाम के समय धुंध रहेगी. 29 अक्टूबर से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा. ऐसे में 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया गया है. जिससे सर्दी में इजाफा होगा. 

यूपी में दस्तक देने को तैयार सर्दी

मौसम विभाग की मानें तो अब जल्द ही यूपी में सर्दी की दस्तक देने को तैयार हैं. अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा इसके बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी जबकि अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. जिससे सर्दी में इजाफा होगा. 

यूपी में उत्तर पूर्वी दिशा में सतही हवाओं के चलने की वजह से रात में सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है और तापमान में गिरावट आ रही है. बीते 24 घंटे में मेरठ सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बरेली, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और इटावा भी सबसे ठंडे जिले रहे. राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
IMD UP NEWS UP Weather Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
महाराष्ट्र
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
‘RJD का मतलब- रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी’, बिहार के हाजीपुर में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
महाराष्ट्र
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस: CM फडणवीस ने ली जानकारी, PSI सस्पेंड, दोनों आरोपी फरार
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
युवराज सिंह नहीं थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, अब तक 5 खिलाड़ी कर चुके हैं ऐसा
साउथ सिनेमा
'ब्लॉकबस्टर' कहर जारी, खूनी पिशाचों के बीच 'चुड़ैल के आतंक' पर भारी पड़ेगी देवों की कहानी!
'ब्लॉकबस्टर' कहर जारी, खूनी पिशाचों के बीच 'चुड़ैल के आतंक' पर भारी पड़ेगी देवों की कहानी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
हेल्थ
mRNA Vaccine: कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
जनरल नॉलेज
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget