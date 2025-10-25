उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे-धीरे बदलने लगा है. दिन में मौसम शुष्क होने की वजह से धूप निकल रही हैं लेकिन सुबह और शाम के समय में हल्की सर्दी के साथ धुंध भी देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग ने आज 25 अक्टूबर को भी सुबह और देर रात के समय पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में छिछला कोहरा होने का अनुमान जताया है. जल्द ही सर्दी अपने पूरे जोश के साथ प्रदेश में एंट्री करने को तैयार है.

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं ऐसे में दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप देखने को मिलेगी, जबकि सुबह और देर रात में कहीं-कहीं धुंध और छिछला कोहरा होने की संभावना बनी हुई हैं. प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में हैं, कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई हैं.

29-30 अक्टूबर को होगी बारिश

आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 27 सितंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क और सुबह-शाम के समय धुंध रहेगी. 29 अक्टूबर से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा. ऐसे में 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया गया है. जिससे सर्दी में इजाफा होगा.

यूपी में दस्तक देने को तैयार सर्दी

मौसम विभाग की मानें तो अब जल्द ही यूपी में सर्दी की दस्तक देने को तैयार हैं. अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा इसके बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी जबकि अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. जिससे सर्दी में इजाफा होगा.

यूपी में उत्तर पूर्वी दिशा में सतही हवाओं के चलने की वजह से रात में सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है और तापमान में गिरावट आ रही है. बीते 24 घंटे में मेरठ सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बरेली, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और इटावा भी सबसे ठंडे जिले रहे. राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.