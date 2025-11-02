यूपी में AQI में हो रहा काफी सुधार, पूर्वांचल में बारिश के आसार, मोंथा साइक्लोन का दिखेगा असर

उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम साफ़ रहेगा,साइक्लोन मोंथा के असर्के चलते अभी पूर्वी यूपी के कुछ शहरों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है. सुबह-शाम हल्की सर्दी के साथ दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

वहीं रात को तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. प्रदेश की हवा में सुधार हुआ है जिस कारण AQI सुधर रहा है, जो 78 से 148 के आसपास बना हुआ है. वेस्ट यूपी और राजधानी लखनऊ के आसपास के शहरों में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा.

नवम्बर की शुरुआत के साथ अभी मौसम में सुबह शमा धुंध के चलते कोहरे जैसा एहसास हो रहा है. धूप निकलने के साथ मौसम खुल जाएगा. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की संभावना न के बराबर है.

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर और बलिया में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, जिसकी वजह मोंथा साइक्लोन है, यहां गरज-चमक के साथ हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से चलेंगी. बाकि बाकी प्रदेश मेमौस्म पूरी ताराग साफ़ रहेगा. राजधानी लखनऊ-कानपूर जैसे शहरों में वर्षा का कोई अलर्ट नहीं हैं, लेकिन हवा में नमी बरक़रार है.

AQI में हो रहा सुधार

प्रदेश में अब ज्यादातर शहर वायु प्रदूषण के खतरे से बाहर हैं. औसत AQI 78 से 148 रिकॉर्ड किया गया, जोकि गंभीर श्रेणी में नहीं है . कानपूर और वाराणसी में थोडा रिस्क है अभी कानपूर में 138 और वाराणसी में 130 दर्ज किया गया. राजधानी लखनऊ में AQI 78 दर्ज किया गया. हाल की बारिश से PM2.5 का लेवल सुधरा है.

दिन में गर्मी रात में बढ़ेगी ठंडक

नवम्बर के पहले सप्ताह में अब प्रदेश में सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास होगा, जबकि दिन में तापमान अभी चढ़ेगा. न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है तो वहीँ दिन में 25 से 29 तक जा सकता है. और तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा. प्रदेश में सूर्योदय सुबह 6:15 बजे और सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा.