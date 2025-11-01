हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नसीब अपना-अपना...यहां एक से ही गुजारा', आजम खान ने सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कसा तंज

'नसीब अपना-अपना...यहां एक से ही गुजारा', आजम खान ने सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कसा तंज

Azam khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान और रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम खान ने मोहिबुल्ला पर तंज कसा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 01 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी (सपा) से रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पर लगे आरोपों को लेकर वरिष्ठ नेता आजम खान ने निशाना साधा है. उन्होंने अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि ये उनका निजी मामला है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं, जहां तक बात रही उनके टिकट की तो यह उनका मुकद्दर था, टिकट मिला, जीते और सांसद बने.

सपा नेता से जब मोहिबुल्लाह पर लगे आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक से गुजारा नहीं हो पाता और एक की शिकायतें भी बर्दाश्त नहीं हो पातीं लेकिन, नसीब अपना-अपना होता है. एक साहब का किस्सा है, नई-नई दोस्ती हुई थी. नए दोस्त ने पुराने ने पूछा कि शादी हो गई आपकी, पुराने ने कहा कि हां, ये मेरी सैंतालीसवीं बीवी है.

नए ने हैरानी से कहा, अरे! लेकिन शरीअत में तो चार से ज्यादा की इजाजत नहीं है, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि निकाह के तीन दिन बाद बीवी मर जाती है, तो मैं फिर शादी कर लेता हूं. फिर उन्होंने सवाल करने वाले से पूछा कि और आपकी. उन्होंने कहा कि हमारा तो ऐसा नसीब कहां? कोई एक से परेशान है, किसी के लिए माशाल्लाह इतने लोग इंतजार कर रहे हैं.

उनकी चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं है, उनकी लोकप्रियता भी है और उनकी मिसाल भी दी जाती है. वह उनकी जिंदगी है, उनका तरीका, उसमें आपको या मुझे क्या एतराज हो सकता है. उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति की क्या गलती थी? चार की इजाजत है. एक खातून ने मुकदमा किया है, वह न करती तो ज्यादा बेहतर होता. आजम खान ने कहा कि ये निजी मामला है. इस पर हम क्या टिप्पणी करें? मुकद्दर से टिकट मिला और सांसद बन गए. 

आजम खान ने अपने अंदाज में दिया जवाब

आजम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एक दौर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले बाज उड़ाया जाता था, लोग जमा होते थे, शाही बाज होता था, यह सिस्टम था. दुनिया में बाज जिसके सिर पर बैठ जाता, वह बादशाह हो जाता था. कोई भी हो सकता था. उन्होंने बताया कि मुझे यूपी में सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है. मुझे और मेरी पत्नी को पेंशन मिलती है. अब तक देश में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना है कि कोई व्यक्ति एक ही संसदीय क्षेत्र से लगातार 13-14 बार चुना गया हो. लोग संसदीय क्षेत्र बदलकर 8 बार पहुंचे हैं. लेकिन, एक ही संसदीय क्षेत्र से लगातार चुना जाना रिकॉर्ड है. मेरा वोट हर बार बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि हाइवे पर खड़े हो जाऊं तो रास्ता रुक जाएगा. मोहब्बत है, लोगों का प्यार.. यह लगाव क्यों पैदा हुआ? हमारी तो शक्ल-सूरत भी अच्छी नहीं थी. कुछ तो मैंने किया होगा जो मोहब्बत होती थी. हां, ऐसा भी नहीं है कि मेरे वोट घटे हों, हर बार मुझे पहले से ज्यादा वोट मिले हैं. 

देवउठनी एकादशी पर संगम नगरी प्रयागराज में सजी आध्यात्मिक छटा, सवा लाख दीपों से जगमगाई यमुना

Published at : 01 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan SAMAJWADI PARTY Mohibullah Nadvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
इंडिया
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
शिक्षा
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Embed widget