उत्तर प्रदेश में गुरूवार छह नवम्बर का मौसम बीते कुछ दिनों के मुकाबले नराम रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक़ राज्य के ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा. न्यूनतम तापमान 17 तक जा सकता है, जो सुबह-शाम ठंड का एहसास अब और बढ़ाएगा. उधर AQI का स्तर अभी रेड जोन में बना हुआ है. प्रदेश का औसत AQI 151 रिकॉर्ड किया गया है जोकि गंभीर श्रेणी में आता है.

बारिश की बात करें तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में बूंदा-बांदी हो सकती है. धुंध और कोहरे के चलते धूप देर से खिलेगी, जिस कारण तापमान गिरा हुआ ही रहेगा. सूर्योदय सुबह 6:15 और सूर्यास्त शाम 5:33 के आसपास होगा.

AQI अभी भी बिगड़ा- राजधानी लखनऊ की हवा जहरीली

दीपावली के बाद से बिगड़ी हवा की सेहत अभी भी सुधरने के नाम नहीं ले रही है. राजधानी लखनऊ में AQI 280 डेंजर जोन में है अभी, कानपुर 158, आगरा 200, वाराणसी 220, नोएडा 155, इसके अलावा वेस्ट यूपी में कई शहरो में प्रदूषण का स्तर अभी भीर रेड जोन में बना हुआ है. जबकि राज्य का औसत AQI भी 151 के आसपास है. एक्सपर्ट के मुताबिक अभी सुधरने में समय लगेगा, हवा का दबाब कम है, जिस कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है.

तापमान: न्यूनता, तापमान में गिरावट

नवम्बर के पहले सप्ताह में ही तापमान की गिरावट ने ठंड का एहसास करा दिया है. अधिकतम तापमान 280 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहने का अनुमान है. राजधानी लखनऊ का अधिक्ताम तापमान 29 और न्यूनतम 19 रहने का अनुमान है. इसी तरह कानपूर अधिकतम 28 और न्यूनतम 18. आगरा थोडा गर्म रहेगा यहां अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बारिश की संभावना नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज बारिश की कोई स्थिति नहीं है. पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के कुछ इलाकों में हल्की बूंदा-बांदी हो सकती है. बाकी जगह मौसम सामान्य और खुला हुआ रहेगा. अगले 48 घंटों में भी बारिश की कोई सम्भावना नहीं है.

वेस्ट यूपी में सुबह-शाम कोहरे और धुंध से दृश्यता पर असर पड़ेगा. साथ ही यहां तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी.