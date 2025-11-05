हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP में SIR अभियान: 4 दिसंबर तक चलेगा विशेष पुनरीक्षण, BLO घर-घर पहुंचेंगे, देंगे प्री-प्रिंटेड फॉर्म

SIR in UP: वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के इस अभियान की शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है. BLO घर-घर जाकर वोटर्स को प्री-प्रिंटेड फॉर्म देंगे, जिसमें उनका नाम, पता,उम्र, EPIC कार्ड नंबर इत्यादि की जानकारी होगी.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 05 Nov 2025 12:26 PM (IST)
देश के 12 राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान मंगलवार 4 नवंबर से शुरू हो चुका है और 4 दिसंबर तक चलेगा. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर हर घर में दस्तक देकर प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र की दो प्रतियां वितरित करेंगे. वे मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे और भरे हुए फॉर्म की रिसीविंग भी देंगे.

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसकी थीम ‘शुद्ध निर्वाचक नामावली- मजबूत लोकतंत्र’ रखी गयी है.

BLO देंगे प्री-प्रिंटेड फॉर्म

वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के इस अभियान की शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है. BLO घर-घर जाकर वोटर्स को प्री-प्रिंटेड फॉर्म देंगे, जिसमें उनका नाम, पता, उम्र, EPIC कार्ड नंबर इत्यादि की जानकारी होगी. आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि  है कि वे दोनों प्रतियों को सावधानी से भरें, नवीनतम फोटो चिपकाएं, हस्ताक्षर करें और यथाशीघ्र BLO को वापस करें. BLO रिसीविंग देंगे, जिसे संभाल कर रखें.

इसके अलावा अगर BLO नहीं आता है आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर भर सकते हैं. और टोल फ्री नम्बर 1950 व 1800 180 1950 पर भी सम्पर्क आकर सकते हैं.

9 दिसम्बर को प्रकाशित होगी सूची

इस प्रक्रिया के बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी. इसके विपरीत 9 दिसंबर  से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकतीं हैं. जिस पर 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ERO (Electoral Registration Officer) द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण होगा. और आखिर में 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जो 2027 के विधानसभा चुनाव का आधार बनेगी.

राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी

SIR प्रक्रिया के बाद प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय जनता पार्टीने फर्जी वोटर को रोकने के लौये बूथवार टीमें तैयार की हैं. मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी बूथ स्तर पर पार्टी एजेंट नियुक्त किए हैं, खासकर युवा और महिला मतदाताओं पर फोकस करते हुए. बहुजन समाज पार्टी ने अपने बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट (BLA) को जिम्मेदारी सौंपी है, जो BLO के साथ मिलकर सत्यापन करेंगे.  कांग्रेस और अन्य छोटे दल भी अपनी क्षमता के अनुसार बूथों को मजबूत कर रहे हैं. इन सभी दलों से चुनाव आयोग ने सहयोग की अपील की है.

समय पर फॉर्म जमा करें मतदाता: आयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) यूपी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे BLO द्वारा दिए गए फॉर्म को तुरंत भरें और वापस करें. जिन मतदाताओं की उम्र 18 साल हो गयी है और जो नए मतदाता हैं वे भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं.

Published at : 05 Nov 2025 12:26 PM (IST)
