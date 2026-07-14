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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में सुस्त पड़ा मानसून, उमस से लोग बेहाल, प्रयागराज सबसे गर्म जगह, लखनऊ का जानें हाल

यूपी में सुस्त पड़ा मानसून, उमस से लोग बेहाल, प्रयागराज सबसे गर्म जगह, लखनऊ का जानें हाल

UP Weather Today: मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के अधिकांश मौसम केंद्रों पर बारिश न के बराबर दर्ज की गई. गाजियाबाद में 0.5 मिलीमीटर और मथुरा-वृंदावन में भी 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Jul 2026 10:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है. प्रदेश में मंगलवार (14 जुलाई) को मौसम अधिकांशतः शुष्क रहा और केवल कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान राज्य के ज्यादातर जिलों में उमस बनी रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी.

पिछले 24 घंटों में न के बराबर हुई बारिश

आईएमडी के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश मौसम केंद्रों पर बारिश न के बराबर दर्ज की गई. गाजियाबाद में 0.5 मिलीमीटर और मथुरा-वृंदावन में भी 0.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. वहीं, गोरखपुर और वहां के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में क्रमशः 11.7 मिलीमीटर और 11 मिलीमीटर बारिश हुई. 

लखनऊ में कितना रहा पारा?

इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश इस अवधि में अपेक्षाकृत अच्छी बारिश पाने वाला एकमात्र क्षेत्र रहा. राज्य की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक था. वहीं, न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.

यूपी का सबसे गर्म स्थान रहा प्रयागराज

प्रयागराज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दूसरी ओर, सबसे कम न्यूनतम तापमान गोरखपुर में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं, जिसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा में कमी आई है. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

आईएमडी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम सक्रिय रहा है और एक जून से 12 जुलाई के बीच राज्य में 190.9 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले कुल 158.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 17 फीसदी की कमी है.

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसमी बारिश में करीब 35 फीसदी की कमी दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 16 फीसदी अधिक बारिश हुई है. आईएमडी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसमी बारिश का वितरण असमान रहा है और मेरठ में सामान्य से 194 फीसदी, जबकि मुजफ्फरनगर में 191 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.

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Published at : 14 Jul 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam UP NEWS WEATHER Monsoon 2026
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