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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में बिजली कर्मचारी के घर हुई लूट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार; चोरी का माल भी बरामद

अलीगढ़ में बिजली कर्मचारी के घर हुई लूट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार; चोरी का माल भी बरामद

Aligarh News In Hindi: 17 जुलाई 2026 को थाना रोरावर क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी में रहने वाले विद्युत कर्मी के घर हुई लूट की घटना का पुलिस खुलासा कर दिया है, साथ ही लूट का माल भी बरामद हो गया है.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 20 Jul 2026 12:59 PM (IST)
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अलीगढ़ पुलिस ने विद्युत कर्मी के घर में परिवार को बंधक बनाकर लूट किए जाने के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 20 लाख की बड़ी लूट खुलासा कर दिया है, पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास लूट पूरा माल और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है. पकड़े गए आरोपी में एक आरोपी कुछ माह पूर्व कारपेंटर का करने भी विद्युत कर्मी के घर पर आया था. यह मामला थाना रोरावर क्षेत्र का है.

पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को थाना रोरावर क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी में रहने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारी के घर में घुसकर दो अज्ञात बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस संबंध में पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए 6 टीमों का गठन किया था.

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पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस टीम ने घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाते हुए घटना का खुलासा कर दिया. पुलिस ने आरोपी शिराज अली पुत्र अली मौ0 निवासी गौण्डा रोड रहमानिया मस्जिद के पास शाहजमाल थाना रोरावर अलीगढ़ और मुजम्मिल पुत्र नवी हसन निवासी तेली पाडा सूबेदार वाली मस्जिद के पास शाहजमाल थाना रोरावर को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लूट के जेवरात, दस्तावेज और दो अवैध तमंचे 315 बोर, दो 315 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद किया है.

3-4 माह पूर्व कारपेंटर बनकर बनकर आया था आरोपी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी शिराज ने पूछताछ में बताया कि वह पीड़ित विद्युत कर्मचारी के घर में करीब 3-4 माह पूर्व में कारपेन्टर का काम करने आया था. इस दौरान उसने घर में रह रही नाबालिग लड़की से मित्रता कर ली, इसके मित्रता का फायदा उठाकर घर की सभी दैनिक दिनचर्या जानकारी कर ली थी. तभी उसने अपने साथी मुजम्मिल के साथ मिलकर विद्युत कर्मचारी के घर में घुसकर लूट की योजना बनाई. 

बदमाशों ने पहले की थी घर की रेकी

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी ने योजना के तहत 17 जुलाई 2026 की सुबह करीब 8.30 बजे उनके घर की रेकी की. मकान मालिक के ड्यूटी पर चले जाने के बाद दोनों आरोपी विद्युत कर्मचारी के घर में घुसे और परिवार की महिला और बच्चों को बंधक बना दिया. इसके बाद बदमाशों ने सोने-चांदी के करीब 20 लाख रुपये की कीमत के जेवरात चोरी किया और मकान में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए.

सोने की चेन, अंगूठी-मंगलसूत्र सहित लूट का सारा माल बरामद

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो मंगलसूत्र, पांच सोने की चेन, हार, चांदी के आभूषण, अंगूठियां, नथ, मांगटीका, पायल, बिछुए, जमीन का बैनामा, आधार कार्ड, विद्युत विभाग की आईडी, पासबुक सहित लूटा का पूरा सामान बरामद कर लिया. 

आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा कि आरोपियों के पास 315 बोर के दो अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. आरोपियों के पास बरामदगी के आधार मुकदमे में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. इस सफल कार्रवाई में थाना रोरावर पुलिस, स्वॉट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त भूमिका रही.

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Published at : 20 Jul 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
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