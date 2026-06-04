यूपी में आंधी-बारिश का तांडव, मेरठ-बागपत में समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव जारी है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग ने आज 4 जून को भी मेरठ-आगरा समेत 20 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से यूपी के मौसम में ये बदलाव आया है. जिसके चलते आज पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत में गरज चमक के साथ कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आने का अलर्ट दिया गया है.

इस अलावा नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, सँभल, मुरादाबाद और बिजनौर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही की दौर जारी रहेगी. इन जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ गरज-चमक होने और बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, बदायूं, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, प्रयागराज, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाज़ीपुर, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. यहां एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. हालांकि कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई हैं.

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आने वाले दिनों में बढ़ेगी गर्मी

प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप निकलेंगी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस परेशान कर सकती हैं. प्रदेश में छह जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं बारिश तो कहीं धूप निकलेगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी 8 जून के बाद से एक बार फिर से प्रदेश में लू का दौर वापस आ सकता है.

मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में अब धीरे-धीरे बारिश का असर खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से फिर तापमान बढ़ने लगा है. अगले पाँच दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री तक की वृद्धि होगी.

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