बीजेपी सांसद सतीश गौतम की सदस्यता पर लटकी तलवार! इस मामले में कोर्ट ने भेजा नोटिस

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से तीन बार के बीजेपी सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. उनके खिलाफ पंडित केशव देव गौतम ने शैक्षणिक योग्यता छिपाने के आरोप लगाए हैं. जिसे लेकर उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मुकदमा दायर किया है. जिसके बाद कोर्ट ने बीजेपी सांसद को 27 जुलाई को तलब किया है.

पंडित केशव देव कभी लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर तो कभी अपना चुनाव चिन्ह 'चप्पल' को लेकर सुर्खियों में रहे है. उन्होंने अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था. सतीश गौतम के खिलाफ उनकी शिकायत से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. कोर्ट ने बीजेपी सांसद को 27 जुलाई तक अपना स्पष्टीकरण और आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

बीजेपी सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें बढ़ीं

दरअसल अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम पर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण छुपाने को लेकर सवाल उठाते हुए केशव देव ने एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) में मुकदमा दायर किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार शाम करीब छह बजे कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी किया है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सांसद ने अपनी शैक्षिक योग्यता का पूरा और स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया. परिवाद में कहा गया है कि चुनावी शपथपत्र में सांसद द्वारा वर्ष 2023 में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से स्नातक तथा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने का उल्लेख किया गया है. लेकिन उससे संबंधित आवश्यक शैक्षणिक अभिलेख और अन्य विवरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराए.

'कांग्रेस क्या सोच रही है, सोनम जी पर...', इमरान मसूद के अन्ना पार्ट टू वाले बयान पर बोली CJP

कोर्ट ने बीजेपी सांसद को दिया नोटिस

शिकायतकर्ता ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ा गया. परिवाद में मांग की गई है कि नामांकन पत्र की विधिवत जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाएं तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.

अदालत ने पहले ही इस परिवाद को सुनवाई के योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया था. अब न्यायालय ने सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी कर अंतिम अवसर प्रदान किया है, ताकि वे 27 जुलाई तक अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सकें. यदि कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण है तो उसे निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा. इस पूरे प्रकरण पर सांसद सतीश गौतम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

'जब बचा रहेगा आका, तो पड़ता रहेगा डाका!', NTA के 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी पर बोले अखिलेश यादव



