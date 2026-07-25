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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में रेलवे स्टेशन पर पुरुषों से छेड़छाड़, एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार

वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर पुरुषों से छेड़छाड़, एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार

Varanasi News In Hindi: वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन इलाके में एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को एंटी रोमियो टीम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, दोनों महिलाओं ने पुरषों के साथ छेड़खानी की है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 25 Jul 2026 11:56 AM (IST)
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सामाजिक व्यवस्था में अनेक बार पुरुषों द्वारा अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत एक ऐसी कार्रवाई हुई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. दरअसल वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन इलाके में एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वह पुरुषों को छेड़ रही थी, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है.  

2 महिलाओं पर परुषों से छेड़छाड़ी में मुकदमा हुआ दर्ज

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के दिशा निर्देश पर एंटी रोमियो टीम ने जनपद के कैंट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप था कि यह पुरुषों को छेड़ रही थी, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था. इस मामले में वाराणसी पुलिस ने इन दो महिलाओं के खिलाफ वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत किया है. इस मामले ने सब को हैरान कर रखा हैं, क्योंकि ज्यादातर केस महिलाओं के साथ छेड़खानी के आते हैं. मगर इस मामले में महिलाओं ने पुरुषों को छेड़ा है.

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आमतौर पर एंटी रोमियो टीम महिलाओं से छेड़छाड में होती है गठित

यह कार्रवाई हर किसी के लिए हैरान करने वाली रही. आमतौर पर एंटी रोमियो टीम का गठन इसलिए किया जाता है कि कोई भी पुरुष अगर महिला के साथ गलत व्यवहार करता है या छेड़खानी करता है, तो उसे सबक सिखाया जा सके , लेकिन यहां तो महिलाओं ने ही पुरुषों को छेड़ दिया है. हालांकि जानकारी के मुताबिक आगे भी एंटी रोमियो टीम का क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा. 

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Published at : 25 Jul 2026 11:56 AM (IST)
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