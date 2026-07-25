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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'US, चीन और पाकिस्तान अभिजीत दीपके की....', जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर महंत सीताराम दास का दावा

'US, चीन और पाकिस्तान अभिजीत दीपके की....', जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर महंत सीताराम दास का दावा

Jantar Mantar Protest: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छात्रों को लेकर बयान आया है. जिस पर महंत सीताराम दास की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने अभिजीत दीपके को लेकर बड़ा दावा कर दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा, "आज का दौर प्रचार से प्रभावित है. बच्चों को अपनापन, प्यार और समय देने की जरूरत है. घर में डिप्रेशन नहीं बल्कि डिस्कशन हो और बातचीत करनी चाहिए. वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर भी महंत सीताराम दास ने बड़ा आरोप लगाया है.

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर महंत सीताराम दास ने हमला बोला. उन्होंने कहा, "जो व्यक्ति अमेरिका से आता है और एक संस्था को कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में स्थापित करता है और हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को भ्रमित करने का काम करता है." उन्होंने दावा किया कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के लिए पैसे की फंडिंग करता है."

महंत सीताराम दास ने आगे कहा, "इससे भारत के युवाओं, नौजवानों, छात्रों को तोड़ो जिससे देश में अराजकता फैले, देश में दंगा हो. प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया जाए. निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है."

आरएसएस चीफ के बयान के बाद साकेत भवन महंत सीता राम दास की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सराहनीय है. उनका विचार वंदनीय विचार है. पिछली पीढ़ियां अधिक आज्ञाकारी थीं, लेकिन आज के युवा तर्कशील हैं उनको तर्क के माध्यम से समझाया जाए और उनसे संवाद किया जाए. संवाद में कमी होने के कारण आज मेरे युवा कहीं न कहीं आक्रोशित हैं. उन्हें भ्रमित किया जा रहा है.

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महंत सीताराम दास ने सरकार से की ये अपील

महंत सीताराम दास ने सरकार से अपील करते हुए कहा, "हमारे छात्रों के विषयों को उनसे संवाद करके उनकी मांगों को पूरा करने का काम करिए क्योंकि यह भारत का भविष्य हैं." उन्होंने आगे कहा, "यह निखरता हुआ भारत का भविष्य ही देश को समृद्ध बना सकता है. इसलिए हमारे अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान वाले विचारधारकों को आप संजोगने का काम करिए. जिससे मेरा राष्ट्र समृद्ध हो." उन्होंने आखिर में कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से समार्थ हूं और समर्थन व्यक्त करता हूं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar UP NEWS Abhijeet Dipke Ayodhya NEWS Sita Ram Das
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