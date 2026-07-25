'US, चीन और पाकिस्तान अभिजीत दीपके की....', जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर महंत सीताराम दास का दावा

जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा, "आज का दौर प्रचार से प्रभावित है. बच्चों को अपनापन, प्यार और समय देने की जरूरत है. घर में डिप्रेशन नहीं बल्कि डिस्कशन हो और बातचीत करनी चाहिए. वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर भी महंत सीताराम दास ने बड़ा आरोप लगाया है.

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर महंत सीताराम दास ने हमला बोला. उन्होंने कहा, "जो व्यक्ति अमेरिका से आता है और एक संस्था को कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में स्थापित करता है और हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को भ्रमित करने का काम करता है." उन्होंने दावा किया कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के लिए पैसे की फंडिंग करता है."

महंत सीताराम दास ने आगे कहा, "इससे भारत के युवाओं, नौजवानों, छात्रों को तोड़ो जिससे देश में अराजकता फैले, देश में दंगा हो. प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया जाए. निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है."

आरएसएस चीफ के बयान के बाद साकेत भवन महंत सीता राम दास की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सराहनीय है. उनका विचार वंदनीय विचार है. पिछली पीढ़ियां अधिक आज्ञाकारी थीं, लेकिन आज के युवा तर्कशील हैं उनको तर्क के माध्यम से समझाया जाए और उनसे संवाद किया जाए. संवाद में कमी होने के कारण आज मेरे युवा कहीं न कहीं आक्रोशित हैं. उन्हें भ्रमित किया जा रहा है.

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महंत सीताराम दास ने सरकार से की ये अपील

महंत सीताराम दास ने सरकार से अपील करते हुए कहा, "हमारे छात्रों के विषयों को उनसे संवाद करके उनकी मांगों को पूरा करने का काम करिए क्योंकि यह भारत का भविष्य हैं." उन्होंने आगे कहा, "यह निखरता हुआ भारत का भविष्य ही देश को समृद्ध बना सकता है. इसलिए हमारे अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान वाले विचारधारकों को आप संजोगने का काम करिए. जिससे मेरा राष्ट्र समृद्ध हो." उन्होंने आखिर में कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से समार्थ हूं और समर्थन व्यक्त करता हूं.

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