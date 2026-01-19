UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 3 दिन गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
UP Weather: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का कहर जारी हैं, मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही लोगों को कोहरे से राहत मिलेगी. लेकिन बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप जारी रहेगा.
उत्तर प्रदेश में जबरदस्त घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ाई हुई हैं. सुबह और शाम के समय कोहरा देखने को मिल रहा हैं, हालांकि दिन में थोड़ी धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही हैं. आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. उत्तर में दो नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं. जिससे 22 जनवरी से कई हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगा और कोहरा कम हो जाएगा.
मौसम विभाग ने आज 19 जनवरी को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई हैं. मंगलवार से कोहरे में थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगा. इसके बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा. जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं.
इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी
यूपी में आज सोमवार को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खारी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में घने कोहरे की चेतावनी दी गई हैं.
राजधानी लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम
बीते 24 घंटों में हरदोई, फुर्सतगंज, बाराबंकी, मेरठ और अयोध्या प्रदेश के सबसे ठंडे जिले हैं. यहां न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री के बीच रहा. राजधानी लखनऊ में भी आज मध्यम कोहरे देखने को मिलेगा. दिन के समय धूप निकलेगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी. हालांकि शाम को दिन ढलने के बाद सर्दी में इजाफा होगा. लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
यूपी में 3 दिन बारिश का अलर्ट
प्रदेश में दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं. 21 जनवरी से इनका पश्चिमी यूपी व आसपास के इलाकों में असर दिखेगा. जिसके चलते आसमान में बादल छाने का अनुमान हैं. 22 जनवरी से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी. 24 जनवरी तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनु्मान हैं. बारिश की वजह से कोहरे में भी कमी आएगी.
