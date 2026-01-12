यूपी में बर्फीली हवाओं से बढ़ी गलन, आज कई जिलों में भीषण शीत लहर की चेतावनी, जानें- आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का अटैक जारी है. दो दिन की मामूली राहत के बाद आज फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा. मौसम विभाग ने आज भी नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में बहुत अधिक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कोहरे के साथ शीत दिवस की चेतावनी दी गई है. जिससे गलन और बढ़ेगी.

यूपी में बीते दो दिन अधिकतम तापमान में मामूली की कमी आई थी, दिन के समय धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत भी महसूस हुई. लेकिन आज सोमवार 12 जनवरी को फिर से पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से दिन और रात में गलन बढ़ेगी जो लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर देगी. शीत लहर की वजह से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान पूर्वी क्षेत्र के कई जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है, वहीं पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं घने से अत्यंत घना कोहरा होने का पूर्वानुमान हैं, इन जिलों में कहीं-कहीं शीत लहर के साथ एक दो स्थानों पर भीषण शीत लहर की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी

यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बिजनौर में अत्यंत घने कोहरे और भीषण शीत लहर की चेतावनी की दी गई है. इन जिलों में जीरो मीटर विजिबिलिटी रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. जबकि मथुरा, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, और बरेली में शीत लहर और कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है.

बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, चित्रकूट, प्रयागराज, मीरजापुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में घने कोहरे का यलो अलर्ट है.

