हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?

यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच फॉर्म 7 पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद् में इस पर जवाब दिया और सपा पर पलटवार किया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का दावा किया है. अब इस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि आखिर इसमें इतनी चिल्लाहट क्यों मच रही है. उन्होंने कहा कि सपा को कांग्रेस से सबक लेना चाहिए. आज विधान परिषद् में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है. अगर यही स्थिति रही तो सपा भी यहां शून्य हो जाएगी. 

सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल हमारे संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे. वर्तमान में प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है. इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती. आयोग जो गाइडलाइन जारी करता है उसके अनुसार तंत्र उसका पालन करता है लेकिन सरकार उसका हिस्सा नहीं होती.

यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP

सीएम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ लोग 88 लाख से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्ट हो गए. हमें आश्चर्य होता है कि सपा इनको अपना वोट बैंक बनाकर फर्जी वोटिंग कराती है. इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है.

सीएम योगी ने कांग्रेस का नाम लेकर कसा सपा पर तंज

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था बनाई है. तीन प्रकार के फॉर्म दिए गए हैं.जिसमें फॉर्म, 6,7 और 8. फॉर्म 6 में आपको मतदाता होने का प्रमाण या नाम जुड़वाने के लिए देना होता है. फॉर्म 7 में अगर किसी का नाम कटवाना है तो उसका इस्तेमाल होता है. अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से उपस्थित हो जाता है तो वह फॉर्म स्वतः निरस्त हो जाता है. मैं नहीं समझता कि आखिर इस पर इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है? आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं. यह नहीं हो सकता है कि हम अपने अनुरूप संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा गढ़ें.

सीएम ने इस दौरान कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि मैं सपा से कहूंगा कि वह कम से कम कांग्रेस से सबक लें. विधान परिषद् तो कांग्रेस विहीन हो गया है. अगर आपको यहां और विधानसभा में सपा विहीन बनना है तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहिए.

Published at : 16 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Akhilesh Yadav Up News Up Politics UP SIR Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
महाराष्ट्र
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
महाराष्ट्र
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget