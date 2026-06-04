भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर

IPL 2026 के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम पहली बार मैदान पर उतरने जा रही है. 6 जून से भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जो न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. यह इतिहास में केवल दूसरी बार है जब इन दोनों देशों के बीच कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा.

टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलना है. उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल का हाल जान लीजिए. टेबल में टॉप पर कौन है और टीम इंडिया किस नंबर पर है? साथ ही यह भी जान लीजिए कि भारत-अफगानिस्तान टेस्ट मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल पर कोई असर पड़ेगा या नहीं.

WTC पॉइंट्स टेबल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम अभी छठे स्थान पर है. टीम इंडिया के लिए फाइनल की राह बहुत मुश्किल लग रही है. WTC की टेबल में पॉइंट्स प्रतिशत के हिसाब से टीमों की रैंकिंग की जाती है. टीम इंडिया का परसेंटेज केवल 48.15 का है, जबकि टॉप पर विराजमान ऑस्ट्रेलिया का प्रतिशत 87.50 का है.

ऑस्ट्रेलिया पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और पिछली बार की चैंपियन दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है. यहां तक कि बांग्लादेश भी इस टेबल में भारत से ऊपर है, जो फिलहाल पांचवें पायदान पर है. इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज, तीनों टीम क्रमशः सबसे निचले तीन स्थान पर मौजूद हैं.

ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका बांग्लादेश भारत इंग्लैंड पाकिस्तान वेस्टइंडीज

नहीं जुड़ेंगे पॉइंट्स

भारतीय टीम को अगर अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत भी मिले, तो उसके पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में नहीं जुड़ेंगे. इसकी मुख्य वजह यह है कि अफगानिस्तान WTC में भाग लेने वाली 9 टीमों में शामिल नहीं है. वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के अंतर्गत वे सीरीज आती हैं, जिनमें कम से कम 2 मैच खेले जाएं, जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला जाना है.

यह भी पढ़ें:

अफगानिस्तान टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ी का संन्यास, अचानक फैसले से फैंस हैरान