यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP

यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP

UP News: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 के जरिए सुनियोजित तरीके से वोट कटवाए जा रहे हैं. उन्होंने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Feb 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और सत्ताधारी दल पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को बहुत काम दे दिया है, क्योंकि जगह-जगह फॉर्म 7 के जरिए वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है. उनका आरोप है कि यह सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है ताकि विपक्ष को चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके.

सकलडीहा और बाबागंज का मामला

अखिलेश यादव ने बताया कि सकलडीहा विधानसभा में फॉर्म 7 के 16 आवेदन जमा किए गए. वहीं बाबागंज विधानसभा के बूथ नंबर 365 पर फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म 7 भरकर करीब 100 वोट कटवा दिए गए. उन्होंने कहा कि हमारे एक बीएलए का भी वोट कटवा दिया गया. उनके मुताबिक यह सीधी साजिश है, जिसमें असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है.

'बीजेपी की सीक्रेट बैठक में फैसला'

सपा प्रमुख का दावा है कि बीजेपी की एक गुप्त बैठक में यह तय किया गया था कि हर विधानसभा में वोट कटवाए जाएंगे. उन्होंने कन्नौज का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के एक नेता ने भी बयान दिया था कि ज्यादा पढ़ा-लिखा कभी-कभी गलती कर देता है. अखिलेश ने इसे तंज बताते हुए कहा कि असल में गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर वोट हटाने का खेल चल रहा है.

नेताओं और परिवारों के नाम कटने का आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि औरैया नगर अध्यक्ष का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया. इतना ही नहीं, बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक की पत्नी का नाम भी कटवा दिया गया.

उन्होंने कहा कि “हमारे ही वोटर से नगर अध्यक्ष का काम कटवा दिया गया.” उनका कहना है कि यह सब विपक्ष को उलझाए रखने की रणनीति है.

अयोध्या में फॉर्म 7 के आंकड़े

अखिलेश यादव ने अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बूथ पर 181 नोटिस जारी हुए, जिनमें से 76 प्रतिशत पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज को मिले. उन्होंने दावा किया कि 46 प्रतिशत नोटिस यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिए गए.

उनके अनुसार अयोध्या में सपा ने 47 फॉर्म 7 भरे, जबकि बीजेपी ने करीब एक हजार आवेदन दिए. वहीं एक लाख से ज्यादा फॉर्म “अज्ञात लोगों” द्वारा भरे गए, जिन्हें उन्होंने बीजेपी से जुड़ा बताया.

'बीजेपी हार के डर से कर रही है ये सब'

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी का चुनाव जीत नहीं रही है, इसलिए वोट कटवाने के जरिए माहौल बिगाड़ने और विपक्ष को फंसाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री बिष्ट जी न जाने क्या-क्या बता रहे थे,” लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है.

इटावा में मारपीट का आरोप

इटावा में शिकायत करने पर एक सपा समर्थक प्रधान को पीटने का भी आरोप लगाया गया है. अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वोटर अपना नाम बचाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ दबाव और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं.

अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “गद्दी विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं.” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बाबा का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन जुबान से बाबर निकल जाता है.

उनका आरोप है कि बीजेपी के लोग अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि फॉर्म 7 के जरिए नाम कटवाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग से इस पर सवाल होता है तो ठोस जवाब नहीं मिल पाता, जबकि आंकड़े साफ बता रहे हैं कि पीडीए समाज के वोटों पर डकैती डाली जा रही है.

Published at : 16 Feb 2026 02:21 PM (IST)
